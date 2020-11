Gemeente geeft alle basisscholen een egelpakket

Alle basisscholen in Waadhoeke krijgen een egelpakket van de gemeente. In het pakket zit een kinderboek, een egelbordje en een egelhuisje waarin een egel zijn winterslaap zou kunnen doen. Wethouder Jan Dijkstra bood woensdag 28 oktober een egelpakket aan bij het voedselbos op Ouwe-Syl.

Jan de Vries van de Stichting Voedselbos (l) krijgt een egelpakket overhandigd door wethouder Jan Dijkstra. foto: Jan Bonefaas

Met het egelpakket vraagt de gemeente aandacht voor de natuur om ons heen, en de egel in het bijzonder. Want door goed voor de egel te zorgen, zorgen we ook voor andere dieren zoals vogels en insecten.

Gemeente Waadhoeke wil graag meer aandacht geven aan biodiversiteit. In dat kader organiseert de gemeente nu deze egelactie voor de scholen. Meerdere factoren zorgen er voor dat het niet goed gaat met de egel in Nederland. Daarom biedt Waadhoeke elke basisschool deze week een pakket aan over de egel.

Leuk en leerzaam - Het pakket biedt basisschoolleerlingen een leuk en leerzaam dagdeel in de klas én rond de school. Zo bevat een egelhuis, wat ze ergens buiten rondom het schoolgebouw een geschikte plek kunnen geven. Ook zitten er egelsnelwegbordjes in. Deze bordjes kunnen de leerlingen bevestigen boven een opening in de schutting, om aan te geven dat die door egels wordt gebruikt. In het bordje is de vorm van een egel gestanst, waardoor het ook als sjabloon dienst doet.

Egels helpen? - De herfst is de perfecte periode om de egel te helpen. Binnenkort gaan ze op zoek naar een plek voor hun winterslaap. Voor die tijd moeten ze goed eten om vetreserves op te bouwen daarvoor. Het belangrijkste wat je kunt doen, is egels toegang geven tot je tuin. Dat kan door een poortje in de schutting te maken van 13 bij 13 centimeter. Verder kun je een bladenhoekje maken of zelfs een composthoop. Zelf een egelhuisje maken kan ook. Meer tips om egels te helpen, vind je op www.egelwerkgroep.com.

Egelpakketten ook naar natuurinitiatieven - Ook verschillende natuurinitiatieven in de gemeente krijgen een egelhuisje en een egelsnelwegbordje. Wethouder Jan Dijkstra biedt woensdagmiddag zowel bij het Voedselbos op Oudebildtzijl en de pluktuin in Minnertsga een pakket aan. Andere natuurinitiatieven zoals de vlinderidylles, krijgen het pakket per post van de gemeente.