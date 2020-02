Gemeente past markering op graven aan

De gemeente past de manier aan waarop men graven die geruimd moeten worden markeert. Een bezoeker van de begraafplaats van St.-Jacob schrok laatst van de grote, geverfde markering op de grafstenen.

Hij werd onaangenaam verrast, toen hij onlangs de graven van zijn ouders op de begraafplaats van St.-Jacob bezocht. Yme van den Brink van Nij Altoenae. “D’r stonnen krússen over de hele achterkant fan de grâfsteen. Ik worde kel doe’t ik ’t kerkhof op kwam.

Ik docht eerst: d’r het een hakenkrússen op de stenen skilderd, dut is fandalisme... Fan dichtbij sâg ik dat ’t markerings waren. Ik foelde plakferfangende skaamte: wat at d’r ’n begraffenis plakfine sou, en de femily op ’t hôf al deuze onderkliderde stenen sien sou?”

Navraag bij de gemeente leert dat de graven inderdaad gemarkeerd waren om weg te halen. De gemeente geeft toe dat het niet zo groot had gemoeten. “Er zijn inderdaad een aantal kruizen op de grafstenen gezet op de gemeentelijke begraafplaats in St.-Jacobiparochie.

De manier waarop dat gedaan is, was uiteraard niet bedoeling. De kruizen waren bedoeld om aan te geven welke graven geruimd konden worden. Er zijn nu goede afspraken gemaakt met de beheerder over het markeren van graven,” laat een woordvoerder van de gemeente weten. De graven zijn inmiddels geruimd.