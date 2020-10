Gemeentebelangen: ‘Golfbreker voor Bildtse kust’

Gemeentebelangen Waadhoeke wil dat bij de aanstaande dijkversterkingsoperatie gekeken wordt naar de mogelijke aanleg van een lage dijk of een golfbreker voor de Bildtse kust. De lage dijk, op enige afstand uit de zeedijk, zou nieuwe natuur mogelijk moeten maken en de golfoploop tegen de dijk verlagen. Ook wil de partij dat het Wetterskip de historie - zoals de Bildtse visserij en de veerboot van Zwarte Haan - in het land markeert.

Door Gerard de Jong - Dat schrijft fractievoorzitter Douwe Kamstra in een brief aan Gedeputeerde Staten. Gemeentebelangen vindt het jammer dat de raad van Waadhoeke zich niet heeft kunnen uitspreken over de aanstaande zeedijkoperatie. Eerder dit jaar kondigde Wetterskip Fryslân aan dat de hele Friese zeedijk de komende tien jaar voor zo’n 330 miljoen euro verbeterd moet worden.

De partij geeft Gedeputeerde Staten in een brief wel wat ideeën mee. Zo wil men een golfbreker langs de Bildtse kust. Deze moet de natuur en natuurtoerisme een impuls geven en de golfslag tegen de dijk verminderen.

Ook de historie van het Bildt en de rest van de gemeente moet nog zichtbaarder worden. Zo wil men Zwarte Haan als voormalig vertrekpunt van de veerpont en de historie van de visserij graag terugzien op informatiepanelen, of anderzijds gemarkeerd zien worden. Daarnaast wil de partij ’t Kanaal - de vaart tussen Westhoek en Zwarte Haan - weer verbreden en verdiepen om recreatie en de ecologie te doen groeien.

Gemeentebelangen vindt verder dat het dijkversterkingsproject meer gekoppeld moet worden met de Ontwerpagenda voor het Waddengebied 2050, en dat er waar mogelijk “werk met werk” gemaakt moet worden.

Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat en andere betrokken partijen gaan het komende jaar met bewoners en belanghebbenden in gesprek over de inrichting van de dijkoperatie. De hele zeedijk van Harlingen tot Lauwersoog moet worden aangepakt. Het werk zou tussen 2023 en 2028 uitgevoerd moeten worden.