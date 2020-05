Genieten van tulpen, en dan eindelijk weer naar school!

Het einde van het thuis zitten, zonder de juf of meester te zien, is in zicht. Vanaf 11 mei, na de vakantie, mogen de kinderen weer naar school. De familie Douma uit de Westhoek neemt het er nog even van.

De jonge Luca (bijna 1 jaar) ziet voor het eerst tulpen

Emeli (7), Feline (4) en Luca (bijna 1) bekeken de prachtige tulpen die momenteel langs de zeedijk groeien. “De weken van thuis schoolwerk maken samen met mama zitten er op. We hebben ons uiterste best gedaan en mogen vakantie vieren en daarna weer naar school.

Met mama was het gezellig maar we zijn blij dat we straks weer naar school mogen,” zo laat moeder Angelique namens de kinderen weten. “We luiden de vakantie in met het bezoeken van een prachtig veld met tulpen, aan de voet van de Friese zeedijk. Zoveel prachtige kleuren en heerlijke geuren. Tevreden kinderen en tulpen vlakbij ons eigen werelderfgoed.”

Emeli (7) is er van ondersteboven.

Feline (4) mocht losse tulpen rapen van de boer.