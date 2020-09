Geslaagde instrumentenparade in Franeker en St.-Anna

Met meer dan veertig afgenomen proeflessen was de instrumentenparade van Seewyn Kunsteducatie, zaterdag 29 augustus, een succes. Op de leslocaties in St.-Annaparochie en Franeker konden alle leeftijden tussen 13.00 en 16.00 uur gratis een of meerdere instrumenten uitproberen onder begeleiding van een docent.

In totaal hadden 44 personen zich opgegeven voor de parade. Gitaar, drumstel, piano, keyboard en saxofoon bleken populair, maar ook instrumenten als cornet, trombone, en euphonium konden rekenen op belangstelling.

Muziekles - Seewyn verzorgt muziekles in Deinum, Franeker, Harlingen, Nij Altoenae, Oudebildtzijl, St.-Anna, Spannum, Tzum, Tzummarum en Welsrijp. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen in Franeker, Harlingen en St.-Annaparochie vrijwel alle denkbare instrumenten leren bespelen of zangles volgen.

Op de andere locaties betreft het uitsluitend koperinstrumenten. Verder zijn er kortlopende muziekcursussen en kan worden meegespeeld in diverse muziekgezelschappen.

Seewyn biedt tevens cursussen aan op het gebied van beeldende kunst en theater. Inschrijven hiervoor kan via de website. Startmomenten: Aquarelleren (St.-Anna): 11 januari 2021; Jeugdtheater (St.-Anna): september 2020, 11 april 2021; Kinderatelier (Franeker): 1 oktober 2020; Tekenen: 4 januari 2021; Werken met speksteen (St.-Anna): 18 november 2020.

Inschrijven voor de muzieklessen - ook een vrijblijvende proefles - is het gehele seizoen nog mogelijk via seewyn.nl.

Foto’s: Berni Dijkerman en Amai Pillen.