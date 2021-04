Girls Day op de Campus Middelsee

Meisjes meer in contact te brengen met de wereld van de techniek. Daarom was er afgelopen donderdag voor alle meisjes van klas 2 vmbo Girls Day.

Meiden van campus Middelsee in de weer met de robotborstels. (foto: Jan Bonefaas)

Girls Day is specifiek bedoeld om meisjes tussen de 10 en 15 jaar kennis te laten maken met en te enthousiasmeren voor techniek en informatietechnologie. Hoe meer meisjes en vrouwen kennismaken met deze sectoren, hoe meer zij de kans krijgen om hun interesse hiervoor te ontwikkelen en hun talenten te benutten.

In normale tijden is Girls Day een fysiek evenement waarbij de meisjes de techniekbedrijven bezoeken. Vanwege de gevolgen van de pandemie en de beperkende maatregelen heeft CSG Ulbe van Houten een programma bedacht waarbij zowel online als fysiek aandacht was voor de verschillende techniekbedrijven.

Na de opening door Campus directeur Sjoerd de Jong en het Leerwerkplein konden 66 meiden starten met een ‘warming up’. Ze moesten een miniheftruck aan de hand van een bouwtekening in elkaar zetten. Dat was leuk en ging reuze vlot.

Daarna verzorgden zes bedrijven uit de regio een online workshop van een halfuur. Middags was er een programma waarbij de leerlingen een afwasborstelrobot gingen bouwen en ‘oppimpen’. Om twee uur was het programma voorbij en lieten de meisjes hun robot in de grote hal van Campus Middelsee de ‘vrije loop’.

‘Graag meer vrouwelijke collega’s’ - Wonen Noordwest Friesland deed ook dit jaar mee aan het initiatief. In een korte workshop vertelden Annette Loopstra, Sofia van der Spoel en Susanna van der Boom over hun eigen opleiding en achtergrond, welke werkzaamheden zij bij Wonen Noordwest Friesland uitvoeren en hoe zij de mannenwereld van de techniek ervaren.

In een filmpje lieten ze hier nog wat meer van zien. Ook vertelden ze dat ze graag meer vrouwelijke collega’s bij de corporatie zouden willen zien. “Het werken in de techniek is heel erg veelzijdig en ontzettend leuk,” zo vertelde Sofia van der Spoel, werkvoorbereider bij Wonen NWF. “En ik zou het nog toffer vinden als er nog wat meer vrouwelijke collega’s bij komen. Dus wie weet, zien we jullie ooit hier als collega!”

Daarna mochten de meiden zelf aan de slag. Na een kort instructiefilmpje van installateur Syds Schat gingen de dames op school aan de slag met het maken van een armbandje van installatiedraad. Later volgde ook het maken van de bovengenoemde ‘borstelrobot’.