Groengas tanken in St.-Anna

OrangeGas heeft maandag in St.-Annaparochie een nieuw tanklocatie voor groengas geopend op het terrein van Tamoil, op de Wissel. Het is de eerste groengas-tanklocatie in gemeente Waadhoeke. Groengas wordt geproduceerd uit organisch restafval dat door Omrin is ingezameld en verwerkt.

V.l.n.r. wethouder Jan Dijkstra, Joyce van Os de Man (OrangeGas), Meinard Kuipers (directeur inzameling en reiniging bij Omrin) en Jelle Bergsma (chauffeur Omrin). (foto: Jan Bonefaas)

Bij de ingebruikname werd een groengasvoertuig van Omrin afgetankt door duurzaamheidswethouder Jan Dijkstra van de gemeente Waadhoeke, Meinard Kuiper, directeur inzameling en reiniging van Omrin en Joyce van Os de Man, manager van OrangeGas.

Bovendien kreeg OrangeGas de officiële groengascertificaten aangeboden, die de garantie geven dat het groengas in Heerenveen is geproduceerd uit organisch restafval. Wethouder Dijkstra toonde zich verguld met de nieuwe pomp, die bijdraagt aan de energietransitie in de gemeente.