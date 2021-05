Groep 5b It Fonnemint in St.-Anna verrast door Heero

Groot feest vrijdag op basisschool It Fonnemint in St.-Annaparochie. De school deed mee aan de leesactie van de bibliotheek en sc Heerenveen: Scoor een Boek. Groep 5b las in tien weken tijd 180 boeken en scoorde van alle scholen uit Noord-Fryslân de meeste punten tijdens de sportieve afsluiter. Heero, de mascotte van de Friese voetbalclub kwam de prijs vrijdag persoonlijk overhandigen.

Mascotte Heero verrast de kinderen van groep 5b van ‘t Fonnemint met de bokaal. (foto: Jan Bonefaas)

Naast sporten en spelen, is lezen erg belangrijk. Een goede taalbeheersing is de basis voor zelfstandigheid en een gezonde levensstijl. Met Scoor een Boek! wil de bibliotheek dat bereiken. De afgelopen tien weken lazen vijfhonderd leerlingen uit groep 5 en 6 van vijftien scholen, waaronder It Fonnemint (St.-Annaparochie) en De Syl (Oudebildtzijl), zo veel mogelijk boeken in de klas.

De leerlingen werden via videoboodschappen aangemoedigd door Edwin Mulder, keeper van sc Heerenveen. En dat motiveerde enorm, want de eindscore is hoog. Op de scholen in Noord-Fryslân lazen de kinderen samen 3.054 boeken. Dat zijn bijna twintig bibliotheekkasten vol. Wat een ongelooflijke prestatie!

Na tien weken zoveel mogelijk lezen volgde een sportieve afsluiting. In verband met corona dit jaar niet op grote schaal, maar gewoon lokaal op de school zelf. De buurtsportcoaches zetten op de deelnemende scholen een parcours uit en zo konden de kinderen nog een laatste keer scoren, maar dan op het veld of in de zaal.

Van het omtrappen van afgeschreven boeken tot ludieke challenges, er was van alles bedacht. De scores werden goed bijgehouden en zo kon vandaag de winnaar bekend worden gemaakt. Groep 5b van It Fonnemint won een mooie beker. Alle leerlingen kregen bovendien een medaille omgehangen en een gezonde snack.





Fonnemint scoort ‘t hoogst

Obs ’t Fonnemint heeft van alle scholen in Fryslân het hoogst gescoord op de laatste eindtoets. De school uit St.-Anna haalde 544 punten, of een score van 88,3%.

Dat meldt Omrop Fryslân op basis van onderzoek naar de laatst afgenomen eindtoets, in schooljaar 2018-2019. Vorig jaar ging de eindtoets niet door.

De 21 leerlingen van ’t Fonnemint behaalden een gemiddelde score van 544 punten; de score kan tussen de 500 en 550 liggen. ’t Fonnemint haalde van alle scholen - zowel openbaar als van een denominatie - de hoogste score. Een mooie opsteker voor de school, waar de kinderen vorige week de eindtoets van dit jaar hebben volbracht.

Cbs de Slotschool was met een score van 69.1% de 127e school van Fryslân. De andere Bildtse scholen: Cbs De Noordster op Nij Altoenae (64%, 209e), SWS De Fierljepper in Froubuurt (56.3%, 280e), SWS De Syl (56%, 283e), SWS De Twiner (51.5%, 316e). Cbs de Wizebeam was de 81e school van de provincie, met 72%, voor obs De Lytse Terp (64.1%, 208e).