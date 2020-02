Handen ineen voor Bildtse herdenking 75 jaar vrijheid

Verschillende partijen slaan de handen ineen om op grootse wijze te vieren dat het Bildt in april 75 jaar geleden werd bevrijd van de Duitse bezetter. Bildts Aigene komt met een schoolproject en expositie, Blaast de Bazuin met een groots opgezette theaterbeleving en Marieke Swart doet een theaterproject op de scholen.

Door Gerard de Jong - Aan ideeën geen gebrek: ook het Bildt wil 75 jaar vrijheid groots vieren. Bildts Aigene merkte dat er her en der initiatieven werden aangekondigd. Blaast de Bazuin, Bildts Aigene zelf, een theaterproject van Marieke Swart en ook Waadzinnig had plannen. Ali Bronger van Bildts Aigene en Anna Leijstra van Blaast de Bazuin namen het daarom op zich om de plannen bijeen te brengen. “Metnander staan wij sterker,” zegt Bronger. “Elk op ôns aigen menier, maar al tegaar kinne wij d’r ’n besondere maand fan make.”

In april gaat het allemaal gebeuren; het Bildt werd die maand 75 jaar geleden bevrijd. Bildts Aigene gaat naar de scholen (groepen 6 t/m 8). “Hoe waar ’t leven nou echt in de oorlog? Dat wille wij sien late met ‘t koffertsyprojekt. Wij gaan na de skoalen met ’n koffertsy, fuld met allerhande foorwerpen soa as bonnen, ’n knypkat, persoansbewizen en ânder spul. Ok gaan d’r ferhalefertellers met, die’t ’n persoanlike bând hewwe met de oorlog,” aldus Bronger.

De scholieren brengen daarna een bezoek aan de tentoonstelling in de boerenschuur. “Wij hewwe nag ’n soad matriaal in de kelder lêgen, der’t wij hier gyn rúmte foor hewwe. Deuze tintoanstelling wort opset met sinten út ’t Aldert Cuperus Fôns, en bestaat út affisys, filmbeelden en ferhalen.”

Het andere grote herdenkingsproject werd vorig jaar al aangekondigd door Blaast de Bazuin. Anna Leijstra van de muziekvereniging: “’t Wort ‘n belevingstocht in drie delen, fan ses uur in totaal. Dat is ’n lange ruk, maar ’t wort ok ’n geweldig spektakel.”

Blaast de Bazuin - onder artistieke leiding van Gooitzen Eenling - gaat in op verleden, heden en toekomst. Een tipje van de sluier: “’t Wort ’n multimediaal gebeuren. Wij beginne bij de boerderij fan Froukje en Teun. Der staat ’t ferleden sintraal, op indringende wize. Derna gaan wij de Ouwe-Dyk del na Nij Altoenae. In de felden en onderweegs gebeurt d’r fan alles. Soa wort ’n razzia naspeuld. Bij de skoal fan Nij Altoenae sette de kines ’n frijhydsmonumint op, maakt met kûnstners. In de kerk gaat ’t meer over ’t nou, met de nadruk op fluchtelingeproblematyk. En weer bútten wort de befrijding naspeuld, kompleet met legerauto’s en soldaten. Ok speule wij de mezyk fan die tiid na.”

Het epos wordt op 24 en 25 april opgevoerd, van 16.00 tot 22.00 uur. Kaarten gaan € 25 kosten, en dat is inclusief ‘oorlogsmaal’.

En dan is er nog een project van Marieke Swart, student theaterwetenschappen. Zij gaat met enkele acteurs een interactieve voorstelling op de scholen houden. Waadzinnig had een idee voor iets soortgelijks, maar heeft dat na overleg ingetrokken en ondersteunt nu Swart’s project.

Alle projecten worden volgens Bronger en Leijstra “soa feul mooglik” in het Bildts opgevoerd. Ook het theaterstuk zal geheel in het Bildts zijn.

Bildts Aigene kan overigens nog materiaal uit of over de oorlog gebruiken voor de expositie, en Blaast de Bazuin zoekt nog vrijwilligers voor het gebeuren rond hun voorstelling.