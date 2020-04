Begroting sociale dienst door corona achterhaald

‘Help onze mensen deze crisis door’

De begroting met een mooi overschot van ruim € 1 miljoen van de Sociale Dienst van Waadhoeke “kan de prullenmand in”. Nu de coronacrisis toeslaat zullen de middelen hard nodig zijn, denkt de raad van Waadhoeke.

Door Gerard de Jong





Waadhoeke lag op koers voor minder mensen in de bijstand, maar door de coronacrisis “is het een compleet andere wereld geworden,” zoals wethouder Boukje Tol donderdag tijdens de eerste videovergadering van de gemeenteraad zei.

“Dat miljoen zijn we toch al kwijt,” voorspelde CDA’er Anton Wijkhuis. “De bijstand zal exploderen door de coronacrisis. De Dienst moet de ruimte krijgen voor onorthodoxe maatregelen, voor onze inwoners en ondernemers. Gebruik het overschot voor waar het nu het hardst nodig is.”

Hij kreeg bijval van Sjoerd Simon Kuipers van SAM Waadhoeke: “We moeten zoveel mogelijk verdere ellende zien te voorkomen. Hoe dat betaald moet worden zien we later wel, ik verwacht wel een compensatie van het rijk. Op dit moment hebben we als gemeente maar één opdracht: help onze mensen de crisis door.”

“Deze begroting kan door de crisis de prullenmand in,” constateerde ook Joke Osinga van de VVD. CDA’er Wijkhuis wilde het miljoen direct aanwenden om in te zetten. FNP’er Bert Vollema ziet liever dat het overschot van de Dienst, en het geld dat nodig is om nu bewoners en ondernemers te helpen, gescheiden wordt.

Ook wethouder Tol wilde het overschot zelf nog niet ‘oormerken’ voor coronahulp. Ze haalde aan dat het Rijk momenteel voor veel sectoren regelingen opzet, en deze zelf soms aanpast als bepaalde groepen buiten de boot vallen. Maar: “We doen er alles aan om in beeld te krijgen wie er tussen wal en schip vallen. Die mensen zullen we zoveel mogelijk gaan helpen.” De hele raad was het eens met een coulant beleid voor particulieren en ondernemers die slachtoffer worden van de crisis.

Anita Mast van GemeenteBelangen vroeg speciaal aandacht voor de medewerkers van de Dienst. “Kunnen zij het vele werk, en de druk, nog aan?” Wethouder Tol zei dat ook dit goed in de gaten werd gehouden, en dat de raad hierover vanaf nu regelmatig op de hoogte gehouden zal worden.



Meer over de raadsvergadering van Waadhoeke in de komende Bildtse Post.