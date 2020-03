Heropening dagcentrum Nije Fenne

Woensdag 26 februari is het dagcentrum in Nije Fenne te St.-Annaparochie feestelijk heropend door Atje Tadema-Postma, directeur-bestuurder van Zorgcentrum het Bildt.

Atsy Tadema spreekt de bezoekers van het dagcentrum toe. (foto: Jan Bonefaas)

Nij Fenne is een plek voor inwoners van St.-Annaparochie en omstreken die begeleiding en gezelschap nodig hebben. Soms voor de eigen dagstructuur en soms om de mantelzorger thuis te ontlasten.

De bezoekers en medewerkers van het dagcentrum zijn erg blij met de vernieuwde ruimte, het is een fijne plek voor een kopje koffie, een spelletje of een praatje.

Informatie over dagcentrum Nije Fenne is op te vragen via telefoonnummer 0518-401532.