‘Herstel slechte woningen Bildtdijken kost 18 miljoen’

Om alle verwaarloosde en in slechte staat verkerende woningen aan de Bildtdijken op te knappen is liefst € 18 miljoen nodig. Van de meer dan 500 woningen verkeren er 97 in matig tot zeer slechte staat. Het college van Waadhoeke komt binnenkort met een voorstel om het project - dat enkele jaren geleden al begon - voort te zetten, al kan de grootschalige opknapbeurt enkel in fases worden uitgevoerd.