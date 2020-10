Gemeente trekt € 450.000 uit voor tweede fase

‘Herstel woningen Bildtdijken kost 18 miljoen’

Om alle verwaarloosde en in slechte staat verkerende woningen aan de Bildtdijken op te knappen is liefst € 18 miljoen nodig. Van de meer dan 500 woningen verkeren er 97 in matig tot zeer slechte staat. Het college van Waadhoeke komt nu met een voorstel om het project - dat enkele jaren geleden al begon - voort te zetten, al kan de grootschalige opknapbeurt enkel in fases worden uitgevoerd. Het college wil € 450.000 uittrekken voor fase 2, waarin 48 woningen worden opgeknapt.

Door Gerard de Jong - Tijdens de eerste fase van het project Herstel Dorpen en Bildtdijken zijn tien woningen helemaal opgeknapt en verkocht. Fase twee staat nu voor de deur, want de gemeente wil er graag mee door. Het college wil daar € 450.000 voor uittrekken: goed voor het opknappen van 13 slechte en 35 matige woningen.

De stichting gaat de boer op om bij fondsen nog eens minimaal € 450.000 los te krijgen. Garanties of de negen ton genoeg is voor de 48 woningen in fase 2 zijn er echter niet; de kosten kunnen tijdens een renovatie hoger uitpakken dan gedacht. Ook nu wordt van de bewoners van de woningen een bijdrage in de kosten gevraagd.

‘Snel doorpakken’ - De gemeente hecht er waarde aan het project snel voort te zetten en een begin te maken met het herstel van de overige woningen die in slechte staat verkeren. Dat zijn er 97, zo’n 20% van het gehele woningaanbod aan de dijken, zo blijkt uit een scan.

Snel doorpakken betekent dat de kennis en ervaring van de Stichting Herstel Dorpen en Bildtdijken behouden blijft, zei ook projectleider Greetje de Heer vorige week dinsdag tijdens een behandeling in het kernteam.

Woningmarkt - Het herstel van woningen aan de Bildtdijken die in slechte staat verkeren begon eind 2016. Naast het opknappen van woningen is de doelstelling om het hele aanzien van de Bildtdijken - een beschermd dorpsgezicht - te verbeteren, en de cultuurhistorische waarde van het bijzondere gebied te bewaren.

Uit de ‘verdiepingsanalyse’ van bureau KAW blijkt ook dat de marktpositie van het westelijk deel van Oudebildtdijk slechter is dan het oostelijk deel en de Nieuwebildtdijk. De woningmarkt langs de dijken heeft overigens niet al te zeer te lijden onder de 20% ‘rotte kiezen’. Huizen langs de Bildtdijken staan momenteel gemiddeld slechts enkele weken te koop, voordat ze verkocht zijn. Dat zijn dan wel de betere panden. De gemeente hoopt met het voortzetten van het herstelproject dat dat voor alle woningen gaat gelden.

De gemeenteraad behandelt het voorstel op donderdag 22 oktober.