Hester Britt Sijtsma nieuwe kinderburgemeester Waadhoeke

Donderdagmiddag 25 juni heeft de 1e kinderburgemeester van Waadhoeke, Piter Murk de Groot uit Tzum, spectaculair afscheid genomen door een buitenspeeltoestel te verloten onder basisscholen in Waadhoeke. Het speeltoestel, een Ravijnbrug, is zeer gewild door kinderen van de bovenbouw. Piter Murk heeft buitenspelen en fysieke activiteit voor kinderen altijd gestimuleerd. Hij wilde met deze actie zijn ’voetafdruk’ als 1e kinderburgemeester van Waadhoeke achterlaten.

Bloemen voor Hester Britt Sijtsma, de nieuwe kinderburgemeester van Waadhoeke. (foto: Joachim de Ruijter)

Afscheid van Piter Murk - Burgemeester Waanders sprak woorden van dank en bewondering uit aan Piter Murk de Groot, die als 1e kinderburgemeester van Waadhoeke het pad heeft geplaveid voor zijn opvolgers. Piter werd gekenmerkt als enthousiast en betrokken bij elke opdracht. Ook initieerde hij zelf opdrachten. Zoals de niet roken-bordjes actie op speelplaatsen en sportvelden in Tzum. Met de verloting van de Ravijnbrug stimuleert hij kinderen en basisscholen om toch vooral het belang van buiten spelen voor kinderen te benadrukken.

Welkom voor Hester Britt Sijtsma - Bij een afscheid hoort ook een nieuw begin. Waadhoeke heeft nieuwe kinderburgemeester! Na presentaties aan de jury bestaande uit raadsleden en burgemeester Waanders heeft die laatste er een vrouwelijke collega bijgekregen. De nieuwe kinderburgemeester is: Hester Britt Sijtsma woonachtig tussen Easterlittens en Winsum. Zij wordt officieel geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering van donderdag 2 juli.

Ravijnbrug - De spanning liep op tijdens de afscheidstoespraak die Piter Murk hield, één van de 15 aanwezige basisscholen zou vanmiddag de gelukkige eigenaar worden van een Ravijnbrug.

Na het blind trekken van een inzendingsformulier door burgemeester Waanders kon Piter Murk zelf bekend maken welke school en kinderen hij blij kon maken!

De gelukkige school was: CBS Staetlânsskoalle uit Tzum. De cheque werd in ontvangst genomen door Vincent Achterberg. De school krijgt nog voor de start van het nieuwe schoolseizoen de Ravijnbrug geplaatst door Bakker Speeltoestellen uit Wier.

Stimuleringsbijdrage à € 900,- - Ook was er een stimuleringsbijdrage in de vorm van een waarde cheque à € 900,- te winnen. De cheque dient binnen één jaar besteed te worden aan een buitenspeeltoestel bij Bakker Speeltoestellen.

De school die de stimulering bijdrage voor een buitenspeeltoestel ontving was: OBS de Romte uit Dronryp. De stimuleringsbijdrage is tot stand gekomen door de kinderburgemeester en een bijdrage van Bakker Speeltoestellen.

Piter Murk de Groot nam afscheid en kreeg eveneens bloemen van ’collegaburgemeester’ Marga Waanders. (foto: Joachim de Ruijter)