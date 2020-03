‘Het gaat nog even duren. Zorg voor elkaar’

Een open brief van burgemeester Marga Waanders aan de inwoners van Waadhoeke, naar aanleiding van de coronacrisis.

Beste Waadhoekers,

Het zijn bizarre tijden. Corona houdt ons in de greep en zet ons leven op zijn kop. Voorlopig hebben we geen school. Geen sport. Geen uitjes. Huwelijken gaan niet door. Evenementen waar mensen met hart en ziel aan gewerkt hebben, worden uitgesteld. Dat is allemaal heel zuur. En niemand wil dit natuurlijk. Voor veel ondernemers zijn het bittere tijden. Waar we als gemeente kunnen helpen, doen we dat. Werkers in de zorg, opvang, voedselvoorziening en hulpverlening dragen grote verantwoordelijkheid. Zij doen wat ze kunnen. Meer mensen dan ooit werken thuis. Ook bij de gemeente. Voor de hoogstnoodzakelijke diensten blijven we beschikbaar. Wat minder haast heeft, kan wachten. Nood breekt wet. Het is even zo.

Het zijn onzekere tijden. We kunnen niet al uw zorgen wegnemen. Wat we wel kunnen doen is u zo goed mogelijk informeren. Daarom houden we de informatie op onze website zo actueel mogelijk. Gelukkig zie ik ook in Waadhoeke acceptatie van de situatie en begrip voor de beperkingen. Inwoners volgen de richtlijnen. Dat is belangrijk. Gezondheid is nu het allerbelangrijkste. En daarom zetten we samen de schouders eronder.

In moeilijke tijden zoeken we elkaar graag op. En uitgerekend dat moeten we nu niet doen. Juist nu kunnen we social media gebruiken om de ander tegemoet te komen. Het doet mij goed te zien dat veel Waadhoekers online spontaan hulp aanbieden. Er zijn veel mensen die graag wat voor een ander doen. Dat biedt perspectief. Op de kinderen passen, helpen bij het huiswerk, aardig zijn voor elkaar. Een kaartje voor pake, een tekening voor de buurvrouw, een appje aan een zieke collega. Een boodschap doen, een luisterend oor.

Het gaat nog even duren. Zorg voor elkaar. Met een warm hart en een koel hoofd.

Hartelijke groet,

Marga Waanders

Burgemeester gemeente Waadhoeke