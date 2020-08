Het hele gezin Kaper uit St.-Anna in de krans: Rimar, Lisan en Jelvin

Dat hele gezinnen kaatsen en prijzen winnen is geen unicum, maar alledrie in de KNKB krans in één weekend is wel heel speciaal.

Rimar, Lisan en Jelvin Kaper

Het overkwam de Familie Kaper uit St.-Anna dit weekend. Rimar had zaterdag de krans gewonnen in Britsum, Jelvin deed het zondag in St.-Anna en Lisan ook zondag in Dronryp, een geweldige prestatie.