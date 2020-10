Kort Coronanieuws

Horeca weer over op afhalen, opening Friezinn uitgesteld

Voor de tweede keer dit jaar moet de horeca gedwongen sluiten - voor minimaal vier weken - vanwege het oprukkende coronavirus. Een korte rondgang langs de horecabedrijven leert dat de Bildtse horeca-ondernemers het gelaten ondergaan, maar strijdbaar aanprijzen wat nog wél mogelijk is. En waar mogelijk zelfs nieuwe ondernemerskansen grijpen.

Pizzeria Modena

Door Gerard de Jong - Zo laat eetcafé De Smalle Kant in St.-Anna weten dat men vanaf nu weer zeven dagen per week beschikbaar is voor afhaalmaaltijden. “Bizarre tijden dus wij gaan er volop tegen aan,” zo schrijven de eigenaren op facebook.

Wat wel opvalt is dat de horeca-ondernemers zonder uitzondering veel steunbetuigingen en warme reacties krijgen.

‘In spanning afgewacht’ - Ook cafetaria De Oude Postduif is open voor afhaalmaaltijden. “Gisteren hebben we met veel spanning afgewacht wat de nieuwe maatregelingen zouden worden die betrekking hebben op De Oude Postduif,” zo schreven de ondernemers woensdag 14 oktober, een dag nadat de nieuwe maatregelen werden aangekondigd. “Vanaf donderdag 15 oktober mag u niet meer bij ons in de zaak en op het terras gezellig uw eten opeten. Gelukkig kunnen we wel open blijven. Het kan zijn dat er bij teveel personen in de zaak u even buiten moet wachten. Dit gaan wij natuurlijk zoveel mogelijk beperken.”

Voedingsadviseur - Ook Harry Keijzer en Emma Offringa van Pizzeria Modena schakelden snel, door de afhaaltijden en -regels (“Denk eraan dat u buiten moet wachten. Trek daarom een warme jas aan en kom uw bestelling ophalen op de doorgegeven tijd”) aan te kondigen. Daarnaast vertelde Harry Keijzer in de onvolprezen ‘potkast’ Nag Even Bildts van Leendert Nauta en Sander Krist nog een nieuwtje: ze nemen groente- en maaltijdzaak De Voedingsadviseur in St.-Annaparochie over. Keijzer zei eerst niet teveel te willen veranderen, maar er langzaam hun eigen draai aan willen te geven.

Friezinn - Nog meer ondernemingszin in deze moeilijke tijd is te vinden bij Douwe Gerlof Heeringa. Hij nam Gaya Indonesia in Westhoek over, liet het flink verbouwen en wilde daar eind oktober Waddenherberg De Friezinn openen. De opening van het nieuwe café-restaurant zou verricht worden door commissaris der koning Arno Brok. Dat gaat nu niet door, maar Heeringa opent op zaterdag 31 oktober alsnog, als afhaal, zo schrijft hij: “We gooien de deuren gewoon open!”