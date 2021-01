Treinnaam houdt gemoederen politiek bezig

‘Hou Bildtse naam an en fernoem train na Joop Mulder’

Door Gerard de Jong - Raadslid Ferwerda - onlangs overgestapt van FNP naar Gemeentebelangen - en stichting Bildts Aigene hadden er bij Arriva op aangedrongen de naam de Bildtse spelling, Swarte Haan, mee te geven. Dit in plaats van ‘Zwarte Haan’, de Nederlandse naam die meerdere malen werd ingezonden en met hulp van ‘ambassadeur’ Joop Mulder gekozen werd. Andere namen zijn o.a. Hongerige Wolf, Reaklif en Alde Feanen.

Holwert aan zee - Ook ‘Holwerd aan zee’ kwam als winnaar voor op de nieuwe Wink-trein uit de bus. Gedeputeerde Avine Fokkens liet vorige week via twitter weten achter het initiatief te staan van een Bildts gespelde ‘Swarte Haan’-trein. “Dat was ook zeker de bedoeling. Ook Holwert aan Zee schrijven we met een t,” tweette ze.

Fokkens kwam daar een dag later echter weer op terug, zo schreef het Friesch Dagblad. Joop Mulder zou als pleitbezorger van de naam onderzoek hebben gedaan naar of het Zwarte Haan met een ‘Z’ of een ‘S’ geschreven moest worden. Volgens Fokkens heeft Mulder geconcludeerd dat ook de lokale bevolking het met een ‘Z’ zou willen, op z’n Nederlands dus.

‘Fernoem train’ - Mulder kan het zelf niet meer uitleggen; hij overleed eerder deze maand plotseling. FNP Waadhoeke is de laatste die tegen Mulder’s wens wil ingaan, zegt raadslid Gea Iedema. Toch heeft de partij voor donderdag een motie klaarstaan die het college van Waadhoeke vraagt overleg te voeren met de provincie, over of de naam niet toch in het Bildts geschreven kan worden.

Iedema: “’n Diskussy over een letter, ni, dat is gyn halssaak. Maar Mulder’s nalatenskap is nou krekt ‘Sense of Place’, ’n projekt dat recht doet an de lokale taal en kultuur. Dan is ’t núvver dat de naam niet in ’t Bildts skreven worre sou. Derom frage wij - krekt soa as Leendert Ferwerda en Bildts Aigene eerder al deen hewwe - an de provînsy en Arriva om fan de naam ‘Swarte Haan’ te maken. De beste oplossing likent ôns: fernoem ok ’n train na Joop Mulder, of na syn Sense of Place projekt. Dan ere je syn werk foor de streek, en kin op ’n ândere train Swarte Haan komme te staan.”