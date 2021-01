Huisartsen klaar voor vaccinatieronde

Een snelle prik, en klaar is kees. Huisartsen Paul en Anneke Bögels uit St.-Annaparochie hebben zaterdag hun vaccinatieprik tegen covid-19 gekregen. Samen met hun collega’s beginnen ze waarschijnlijk deze week met het vaccineren van bewoners van Beuckelaer en mensen van boven de 90 jaar tegen het coronavirus.

Vaccinatieprik voor huisarts Paul Bögels

Huisartsenpraktijk Bögels gebruikt hiervoor het Moderna-vaccin. Paul Bögels: “Wij zijn er als team helemaal klaar voor. Enkele van onze medewerkers hebben vorig jaar corona gehad maar zijn hersteld. Niet iedereen mag zomaar een vaccinatieprik zetten, omdat we ook goed moeten letten op allergische reacties of bijwerkingen. Het is zaak om hiermee nu door te pakken.

Wij hebben zelf ervaren hoe dit virus om zich heen kan grijpen, zoals in Beuckelaer. Daar hebben vijf mensen het vorig jaar niet overleefd, en zijn tientallen besmet geraakt. Dat is onvoorstelbaar. Wij zijn er in ieder geval helemaal klaar voor.”