IIsbaan yn ‘e maaitiid

’n Eksposisy in Obe, ’n bustoer om met de kûnstners en dichters bij ferskillende iisbanen in Frysland del, en fansels ’n mooie boekpresintasy… Deur de koronakrisis gong d’r ’n streep deur de presintasy fan ‘IIsbaan yn ‘e maaityd’, ’t nijste boek fan skilder Hendrik Elings en fotografe Baukje Venema, tegaar met elf dichters.

De iisbaan fan St.-Jabik, ’n skilderij fan Hendrik Elings, út ’t boek ’IIsbaan yn ’e maaitiid’.

’t Boek – útgeven deur Eddy van der Noord fan Uitgeverij Louise – is krekt ferskenen. Van der Noord befestigt dat alle aktiviteiten ferskoven worre naar ankem jaar. At de maityd hur weer andiend en wij nander weer opsoeke mâge.

’t Boek is echter nou al beskikber, en biedt ’n prachtige beeld op dat freemde fenomeen: wat is ’n iisbaan in de maityd? Wat gebeurt dêr? Hoe siet dat d’r út? En welke assosjasys roept ’t op?