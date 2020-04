’Ik mâg al drome met dij’

Ochtendwandelaars zagen zondag op de zeedijk bij Zwarte Haan plots een poëtisch hart-onder-de-riem op het asfalt geschilderd.

Her en der in de provincie duiken sinds het uitbreken van de coronacrisis teksten op. De uitingen zijn het best in beeld te brengen door er met een drone boven te vliegen. Dat geldt ook voor deze mooie en bemoedigende zin buitendijks.

(foto: Jan Keizer)