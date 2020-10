Sanne-Esmee Walstra (16) finalist van Miss Teen Universe

‘Ik wil laten zien dat je gewoon jezelf kunt zijn’

Sanne-Esmee Walstra is finalist van de Miss Teen Universe verkiezing. De 16-jarige Stjabuurtster doet samen met elf andere meiden een gooi naar de titel, om Nederland volgend jaar in Nicaragua te vertegenwoordigen. Walstra wil natuurlijk winnen, maar het gaat haar niet om de ‘likes’ of stemmen. “Ik wil jonge meiden inspireren.”

Sanne-Esmee Walstra

Door Gerard de Jong - Bij missverkiezingen wordt al snel gedacht aan schaars geklede jonge dames, die als ‘boodschap’ nog even vertellen dat ze graag wereldvrede zouden hebben. Een achterhaald idee, zegt Sanne-Esmee. De 16-jarige uit St.-Jacob - die de opleiding Horeca & Hospitality volgt op ROC Friese Poort in Sneek - is finalist van Miss Teen Universe Nederland en heeft een hele andere missie. “Ik doe mee omdat ik jongere meiden wil inspireren en vertellen: je bent ok zoals je bent. Bij Miss Teen Universe kijken ze echt naar de persoon zelf, wie jij bent en waar je voor staat. Het gaat niet alleen om uiterlijke schoonheid, het maakt niet uit of je maat 32 of 42 hebt.”

Social media zijn leuk, maar kunnen op jonge meiden een grote, negatieve invloed hebben, vindt Sanne-Esmee. “Mensen zetten er alleen maar leuke of mooie dingen op, vaak ook nog mooier gemaakt dan het in werkelijkheid is. Daar kunnen jongeren zich heel onzeker door voelen. Zelf heb ik dat ook meegemaakt. Een paar jaar terug was ik daar ook heel erg op gefocust. Dan wilde ik er ook uitzien zoals bekende instagrammers eruit zagen, of dezelfde kleding dragen. Maar niemand is perfect. De foto’s zijn vaak bewerkt om elk kleinigheidje weg te halen. Ik wil echt aan iedereen meegeven dat je gewoon jezelf kunt zijn.”

De finale is op 21 november, de winnaar mag in april naar Nicaragua. Van grote onderlinge concurrentie is bij de twaalf deelnemers volgens Sanne-Esmee geen sprake. “Dat valt heel erg mee. Door de fotoshoots en workshops die we krijgen kennen we elkaar al behoorlijk goed. Het is meer een groep vriendinnen dan dat we elkaar bevechten om stemmen of populariteit, gelukkig.”

Wel geeft de verkiezing haar de kans wat dingen recht te zetten. Zoals vooroordelen over het noorden van Nederland, bij mensen uit het westen. “Mensen in de Randstad hebben nogal een plat beeld van het noorden. Dat we allemaal boeren zijn en op klompen lopen enzo, alle clichés heb ik al wel gehoord. Dat is totale onzin natuurlijk, dus dat kan ik ze nu laten zien.”

Ze gaat vol voor de winst, juist om aan te tonen dat het niet alleen om de ‘looks’ gaat. “Mijn moeder is heel trots op me. En ook mijn oma is blij. Ze pakte laatst een sjerp van de verkiezingen, deed hem om en deed alsof ze over de catwalk liep, dat was heel grappig. Zij is ook heel trots.”

De deelnemers doen allemaal mee aan drie fotoshoots en krijgen workshops over verschillende onderwerpen. “Eén is een cursus Spaans, handig voor als je als winnaar in april 2021 naar Nicaragua mag. Ik hoop dat ik de verkiezing win en jonge meiden zo kan inspireren.”

Sanne-Esmee Walstra op instagram: @x_sanne_esmee_x