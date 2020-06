Inbraken in St.-Anna

In St.-Annaparochie is in de nacht van zondag op maandag ingebroken in twee woningen.

Bij zowel een woning aan de Kade als aan de Warmoesstraat in St.-Anna is die nacht ingebroken. Volgens reacties onder het politiebericht op facebook is bovendien bij meerdere omwonenden het inbraakalarm afgegaan.

Wie iets gezien of gehoord heeft kan contact opnemen met de politie: tel. 0900-8844.