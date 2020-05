Imker redt bijenvolk uit boom St.-Anna

‘Je doet dit puur uit liefde voor de bij’

Een bijenvolk van zo’n 30.000 bijen streek onlangs neer in een boom van bewoners aan de Hotze Buwaldastraat in St.-Annaparochie. Zij wilden er graag vanaf en belden Lieuwe Veltman uit Harlingen. De hobby-imker haalde het nest in no time uit de boom. De bijen zijn van het Bildt naar Harlingen verhuisd, mét de koningin.

Lieuwe Veltman aan het werk om het bijenvolk in het krat te krijgen

Door Gerard de Jong - Veltman wordt wel vaker gebeld. “Mensen kunnen altijd bij me terecht. Zo sta ik ook op internet: als imker, als bijenvolk en -zwermenvanger. Mensen weten vaak niet wat ze ermee aan moeten. De zwermen kunnen uit een kast komen, of uit het wild.

Als de koningin op pad gaat volgt het hele volk. Nu hingen ze dus in een boom in St.-Annaparochie,” aldus Veltman. “Zo’n volk daalt als een grote klont in een boom neer. Het geeft een gezoem van jewelste, en mensen willen er vaak vanaf, zeker als ze kinderen hebben.”

De imker neemt zijn beschermende kleding en een korf mee. “Daar doe ik de zwerm in. Als de koningin erbij zit volgt de rest ook snel. Binnen enkele minuten heb ik het hele volk dan te pakken. Bijen zijn niet agressief en steken ook niet als ze daar geen reden voor hebben. Als ze gaan zwermen, zoals deze, en een nieuwe plek zoeken, dan zuigen ze zich van tevoren vol met nectar en was. Ze zijn dan eigenlijk heel tevreden, en willen gewoon een plekje vinden om een nest te bouwen.”

De imker schat dat er zo’n 30.000 bijen in de boom in St.-Anna zaten. “Dit was wel een dikke, ja. Ik kom ze ook wel veel kleiner tegen.” Met het ‘Bildtse volk’ gaat het goed. “De koningin was mee, die heb ik al gezien. Ze bouwen al weer aan een honingraat.”

Het is goed mogelijk dat het volk van elders afkomstig was, waar de eigen zwerm te groot werd. “Als de koningin vertrekt met een deel van het volk, en de andere helft van de bijen blijft achter, dan maken die bijen weer een nieuwe koningin. Dit doen ze door de larven zogenaamde ‘royal jelly’, koninginnengelei, te voeden. Dat is de natuurlijke manier. Ze zijn dus niet verloren, zoals weleens wordt gedacht.”

Veltman heeft zo’n tien volken in kasten staan in Harlingen. “Ik heb de ruimte, en wij imkers komen graag. Maar het is geen werk; het is puur hobby, liefhebberij. De honing levert wel wat op, maar bij lange na niet genoeg om van te leven. Ik doe het puur uit liefde voor de bij.”

De 30.000 bijen. (foto’s: Jan Bonefaas)