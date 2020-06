Jeugd misdraagt zich bij feest in bos St.-Anna

Een grote groep jongeren heeft er zaterdagavond een potje van gemaakt, in het bos bij De Keeg in St.-Annaparochie. Dat meldde de politie deze week.

“Zaterdagavond is er een einde gemaakt aan een feest in het bos ter hoogte van De Keeg in St.-Annaparochie. Een grote groep jongeren was aanwezig, met harde muziek en drank. De drank is in beslag genomen en er is een aantal bekeuringen uitgedeeld,” zo liet de politie op facebook weten.

“De jeugd liet zich nog verbaal horen naar de collega's, die uitgescholden werden voor diverse ziektes en andere zaken die niet Instagram/facebook waardig zijn.”

Bij controle van een auto werd een fles lachgas en zo’n 50 ballonnen gevonden, evenals wat vuurwerk. Ook dit is in beslag genomen.



Dat geldt ook voor enkele fietsen, meldde de politie met genoegen de volgende dag: “Hallo beste mensen van het feestje in het bos bij St.-Annaparochie. Jullie zijn wat vergeten mee te nemen. Mogelijk hadden jullie haast?

De fietsen staan op bureau St.-Annaparochie, je kan ze persoonlijk op halen. Neem wel even je legitimatiebewijs mee, en natuurlijk een bewijs dat het je fiets is, een fietssleutel of aankoopbewijs van de fiets.”

De aangetroffen fietsen