Kampvuur en vernielingen aan politieauto’s

Jeugd St.-Jacob misdraagt zich

Een groep jongeren heeft zich zaterdagavond in een bos bij de George van Saksenstraat in St.-Jacobiparochie flink misdragen. Twee politieauto’s werden vernield, nadat de politie een einde maakte aan een feest met kampvuur in het bos. De politie spreekt schande van het incident. “Dit is volstrekt onacceptabel.”

De vernielingen aan een politieauto. (foto: Jan Bonefaas)

De politie reageerde zaterdag op een anonieme melding over het feest. “Omdat de agenten niet met hun dienstvoertuigen in het bos konden komen, moesten zij ongeveer 800 meter lopen om bij het feest te komen. Bij het zien van de politie vluchtten meerdere jongeren weg van de plaats van het feest,” zo laat de politie weten.

“In het bos troffen wij een kampvuur aan en gingen in gesprek met de nog aanwezige jongeren. Op dat moment was er geen sprake meer van een samenscholing, omdat het gros van de aanwezigen waren gevlucht. Toen de agenten terugliepen naar de dienstvoertuigen zagen zij dat deze waren vernield. Zo waren de spiegels van de auto´s getrapt, een band lek gestoken en waren er ook deuken in de auto’s getrapt.”

Het kampvuur in het bos werd geblust. “Wij stellen een onderzoek in naar de jongeren, die betrokken zijn geweest bij de vernielingen. Zo zijn er al diverse namen genoteerd,” aldus Thea van den Bos, teamchef Noordwest-Fryslân.

Ze is boos over de vernielingen: “Ik neem dit hoog op. Het is allereerst zorgelijk dat deze jongeren maling hebben aan alle coronamaatregelen en ook de gezondheid van hun zelf en anderen niet serieus nemen. Bovendien vind ik het zeer laakbaar dat de vernielingen zijn gepleegd. Hierdoor hebben zij het politiewerk echt gefrustreerd. Als je zo stoer was om deze vernielingen aan te richten op de politievoertuigen, wees dan nu zo stoer en bel dan nu de politie op 0900-8844.” Ook tips zijn welkom.

De plek in het bosje waar de jongeren groepeerden.(foto: Jan Bonefaas)