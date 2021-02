Jonge compagnon voor Mijno van Dijk Mechanisatie

Na 35 jaar ondernemerschap is voor Mijno van Dijk de tijd aangebroken om een stapje terug te doen. Mijno en zijn vrouw Pytsje hebben in de pas 24-jarige Johannes de Best een nieuwe compagnon gevonden voor Mijno van Dijk Mechanisatie in St.-Annaparochie. Van Dijk is verguld met de nieuwe jongeman aan zijn zijde, al blijft hij voorlopig betrokken bij het reilen en zeilen van het bedrijf.

Johannes de Best (l.) en Mijno van Dijk.

Sinds januari heeft Mijno van Dijk een nieuwe rechterhand. Johannes de Best (24) wordt compagnon bij het mechanisatiebedrijf. De Best is geboren in Pingjum, deed een technische opleiding in de bouw, bij het Korps Mariniers van Defensie in combinatie met voertuigtechniek. Daar ligt zijn hart, aldus Van Dijk, die ontzettend blij is met de “jonge, enthousiaste en ambitieuze ondernemer” aan zijn zijde.

“Ik ben heel blij en trots dat we een mogelijkheid hebben gevonden om het bedrijf op een mooie en soepele manier door te kunnen schuiven naar een volgende generatie,” aldus Van Dijk. “Het is toch je levenswerk geworden en het geeft voldoening, te zien dat er aan het bedrijf waarvan ik ooit in 1986 de kiem heb gelegd, weer een nieuw hoofdstuk wordt toegevoegd.”

Het bedrijf is gebaat bij continuïteit en toekomstperspectief, en dat hebben ze nu gevonden. “Juist daarom zijn we zo blij en hebben we ongelooflijk veel respect voor Johannes zijn stap voorwaarts. Het getuigt van moed en vertrouwen. Naast technisch en commercieel talent zijn dat voor een ondernemer in deze sector toch wezenlijke en onontbeerlijke eigenschappen, om je bedrijf langs ‘kuilen en obstakels’ te loodsen. In onzekere tijden als deze, niet altijd een gemakkelijke opgave.”

De Best kwam met Mijno van Dijk Mechanisatie in contact door zijn eigen bedrijf ‘De Best All-in Service’, een onderhoud- en reparatiebedrijf. Het klikte meteen. Van Dijk: “Ik vind het belangrijk om jong aankomend talent de gelegenheid te geven zich in ons mooie bedrijf te ontplooien en verder te bouwen aan het bedrijf, waarvan ik ooit in 1986, samen met Pytsje de kiem heb gelegd. Nee, ons bedrijf heeft zeker niet altijd ‘voor de wind heeft gezeild’. Maar het lijdt geen twijfel dat we daardoor een sterker bedrijf zijn geworden, dat heeft aangeleerd om onafhankelijk te zijn en op eigen kracht te ondernemen en te overleven. In heftige tijden als deze een niet onbelangrijke factor.”

De Best gaat komend jaar als mede-ondernemer meedraaien in alle facetten van het bedrijf. Van Dijk: “Wij hebben alle vertrouwen, dat hij de juiste man zal zijn om ons mooie bedrijf voort te zetten en in de toekomst verder richting zal gaan geven. Pytsje en ik zullen nog enige jaren actief zijn en hem zo goed mogelijk ondersteunen in zijn dagelijkse werkzaamheden en in zijn plannen, ons levenswerk voort te zetten.”

Van Dijk zegt dat het wel even wennen zal zijn, het familiebedrijf loslaten. “Maar dat kan geleidelijk, ik blijf eerst betrokken en geef Johannes alle ruimte om het leiderschap zelf over te nemen. Ik ben er niet de man voor het bedrijf in één keer de rug toe te keren. Gelukkig hoeft dat ook niet, al kijk ik er evenzo goed naar uit om meer tijd thuis en met de (klein-)kinderen door te brengen.”