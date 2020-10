Jonge Sylster fans omzeilen coronamaatregel

Minister Hugo de Jonge en premier Mark Rutte lieten er twee weken geleden geen misverstand over bestaan: om het wederom oprukkende coronavirus te beteugelen, kondigden ze nieuwe maatregelen aan. Nadat de voetbalkantines al langer een no go area zijn, is voor de komende periode ook het voetbalveld verboden gebied voor publiek. Twee Sylster jongens hadden daar iets op gevonden…

Door Bertus Dijkstra - Voetbal is een publiekssport. Doordat er geen toeschouwers aan de zijlijn mogen staan, zijn de spelers sindsdien in een surrealistische voetbalwereld terecht gekomen. Juichkreten, hilarische opmerkingen en ontevreden blikken na een scheids- of grens rechterlijke dwaling blijven uit. Het is angstig stil aan de zijlijn.

Ondanks het landelijk toeschouwersverbod spotte de fotograaf tijdens de wedstrijd Ouwe-Syl - Beetgum een tweetal piepjonge supporters, die deels verscholen tussen de bosjes rondom het Sylster voetbalveld en achter een reclamebord, de wedstrijd volgen.

Ruben Helfferich en Sjoerd van der Schaar kunnen en moeten natuurlijk de grote broers aan het werk zien. Omdat de bosjes buiten het veld vallen, kunnen de ‘bosjes-toeschouwers’ de wedstrijd op legale wijze zien. De broedersupport mag helaas niet baten, Beetgum wint met 2-4 op de Bildtse klaai.