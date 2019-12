Jongeren in touw om uitzetting Yaroslava te voorkomen

Docenten en mede-leerlingen van haar school Beyers Naudé en haar vrienden en collega’s van de jongerenraad van Waadhoeke: iedereen zet zich in om te voorkomen dat Yaroslava Tymts (14) volgende week het land wordt uitgezet. Haar ouders vluchtten vijf jaar geleden met haar en haar broertje van Oekraïne naar Nederland. Ze wonen nu zo’n drie jaar op het azc in St.-Annaparochie, maar de rechter heeft geoordeeld dat het gezin moet worden uitgezet. De jongerenraad vroeg donderdag aandacht voor het lot van hun jonge collega.

Yaroslava (tweede van links) met haar klasgenoten. (foto: Beyers Naudé)

Yaroslava (14) heeft zich in rap tempo de Nederlandse taal eigen gemaakt. Ze zit bij de debatclub, zet zich in om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden en zit in de jongerenraad van gemeente Waadhoeke.

In die hoedanigheid vertelde ze eerder dit jaar nog aan deze krant, op de vraag wat het spannendste was dat ze in haar leven had meegemaakt: “In mijn leven is al heel veel gebeurd! Wij woonden in Oekraïne in de Krim. Wij hadden een mooi en zorgeloos leven. Na de annexatie van de Krim, hadden wij gevaar voor ons leven daar. Wij hadden geen tijd om na te denken en moesten vluchten voor ons leven. Nu wonen wij drie jaar in Nederland. Het was spannend: ik moest van cultuur veranderen en een hele nieuwe taal leren.”

Hoewel er al vijf jaar een burgeroorlog woedt in het oosten van Oekraïne, beschouwt Nederland het als ‘een veilig land’. Dit in tegenstelling tot veel andere EU-landen. Hun aanvraag voor een verblijfsvergunning is daarom afgewezen, de rechter heeft geoordeeld dat het gezin terug moet. Yaroslava vreest dat het gezin daar uit elkaar gehaald zal worden. Hun paspoorten zijn hun vijf jaar geleden afgenomen.

De Jongerenraad deed donderdagavond een klemmend beroep op de politiek van Waadhoeke om iets te doen. Frouke de Boer: “Volgens de rechter is Oekraïne voldoende veilig. Wij zijn hier boos en verdrietig om. Het besluit zou ook in het Nederlands belang genomen zijn. Alsof wij haar in Nederland niet keihard nodig zouden hebben. In Oekraïne kunnen de kinderen in een weeshuis belanden omdat ze geen documentatie hebben. We vragen u om hulp, want over anderhalve week gaat het vliegtuig.” FNP-raadslid Gea Iedema - die de jongerenraad begeleidt - zei geëmotioneerd dat de dreigende uitzetting haar diep raakt.

Burgemeester Marga Waanders noemde het “dapper en goed” dat de jongeren het opnamen voor Yaroslava. “Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik geen positiever beeld kan schetsen dan de huidige situatie. Een gemeente heeft bijna geen bevoegdheid in dit soort zaken.” Waanders zei dat ze volgende week nog met de familie om tafel gaat.

