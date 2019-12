‘Jongetsy út St.-Anne’ is Gelt Klok

’n Indringende blik in de wiidopenstaande, jeugdige ogen. Hij weet niet wat d’r om him hine gebeurt, maar dat ’t indruk maakt, is dúdlik. Deuze foto, fan dut klaine mantsy, worde nommen op 17 april 1945. St.-Anne waar befrijd. Foor ’t NIOD oorlogs-fotoprojekt prebeerden Omrop Fryslân en de Leeuwarder Courant út te soeken wie’t dut jongetsy is.

Gelt Klok, bij de befrijding fan St.-Anne in 1945.

De Omrop, soa liet Arjanne Nijp fan Omrop Fryslân ôns wete, kreeg drie reäksys. Stannebuurtsters Jelte Pars en Jan Faber en Eeltsy Bil út Joure herkinden him: dut waar Gelt Klok. At drie mînsen dut onôfhanklik fannander melde, is de kâns wel heel groat dat ’t klopt.

‘t Klopt. ’t Jongetsy op de foto is Gelt Klok. Maar wer is Gelt bleven? En leeft hij nag? ’t Internet boad gau útkomst: Gelt Klok fan St.-Anne blykt op 15 augustus 1997 overleden te wezen, soa wize overlijdensadfertînsys út. Hij worde geboren op 21 desimber 1940, en waar 4.5 jaar doe’t de foto tidens de befrijding nommen worde. Hij keek him de ogen út.

Spitig genog kin Gelt himsels 75 jaar later niet meer in de ogen sien. Wij kinne deuze prachtige foto nag al bekike. ’t Is een fan de oorlogsfoto’s der’t op stimd worre kin foor ’t NIOD fotoprojekt. Dat kin fia de website: www.lc.nl/oorlogsfoto.