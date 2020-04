‘Juist om de taal te leren is contact zo belangrijk’

De coronamaatregelen hebben het onderwijs overhoop gegooid. De lagere scholen en Campus Middelsee zijn overgestapt op zoveel mogelijk digitaal thuiswerken. Waar daar het gemis van persoonlijk contact al gevoeld wordt, is dat op obs de Toverbal, de school op het azc in St.-Annaparochie, misschien nog wel meer zo. Directeur Johanna Hooiveld vertelt over het onderwijs op afstand en waarom het voor deze kwetsbare kinderen extra zwaar is.

Door Gerard de Jong - “Het is heel sneu, deze situatie. Deze kinderen hebben al zo weinig. De coronamaatregelen gelden ook op het azc, dus zitten de kinderen in hun caravans. Dan blijft er wel heel weinig contact over,” zegt Hooiveld.

Op obs de Toverbal zitten zo’n 80 leerlingen. “We hebben ze voor de eerste drie weken hun werkboekjes meegegeven, maar zijn nu druk bezig om digitaal onderwijs op te zetten. De kinderen hebben al een ipad, en krijgen die straks ook in de caravan.”

Is het voor Nederlandse kinderen al wennen, voor kinderen van het azc is er een extra complicatie: de taal. “Juist de Nederlandse taal is zo belangrijk. En daarbij kunnen de ouders vaak niet of maar weinig helpen, omdat ze zelf de taal ook nog moeten leren. Rekenen is overal ter wereld min of meer gelijk, maar om de taal goed te leren zijn gesprekken tussen leraar en kind onmisbaar.”

Vanwege de grote verschillen in taalniveau is het onderwijs op de Toverbal veel meer toegespitst op de individuele behoeften van het kind. “Het ene kind is verder met de taalbeheersing dan het andere. Op school zitten kinderen als het om schrijven, woordenschat en begrijpend lezen gaat allemaal in verschillende groepen die bij hun niveau passen. Een kind van 12 jaar uit Eritrea kan de rekenstof net zo goed aan als een 12-jarig Nederlands kind, maar het taalonderwijs is echt per kind verschillend.”

De caravans op het azc zijn voorzien van wifi, de kinderen kunnen nu mailen met de docenten. Daar komt, als de uitrol van het ipad-onderwijs klaar is, ook de chatfunctie bij. “Dat maakt het straks gelukkig beter. We willen juist met de kinderen blijven praten, daar leren ze het meeste van.”

De actie met de A4’tjes achter de ramen is bedoeld als steuntje in de rug. “Deze kinderen hebben al niets. Het onderwijs op de Toverbal is warmer dan op andere scholen. Er is veel meer één op één contact, de kinderen omhelzen de leraren, voelen zich er veilig. Dat valt nu allemaal weg. We wilden ze zo laten weten dat we aan ze denken en dat we ze missen.”