Kantoor gesloten

Sinds vorige week is het kantoor van Drukkerij Van Leer & De Jong en de Bildtse Post gesloten. Dit om te verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

De maatregelen zijn genomen overeenkomstig de richtlijnen van het RIVM en onze brancheorganisatie, het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO).

• Komt u iets brengen? Belt u in dat geval eerst 0518-401222 voor overleg. U kunt vervolgens de goederen bij de achterdeur neerzetten, waarna een van onze medewerkers de goederen naar binnen haalt.

• Komt u iets afhalen? Belt u in dat geval eerst 0518-401222 voor overleg. Wij zetten de goederen vervolgens in de hal bij de achterdeur, waarna u de goederen mee kunt nemen

• Hou bij brengen of afhalen minstens 1.5 meter afstand, en communiceer zoveel mogelijk per telefoon (0518-401222) of per e-mail (info@bildtsepost.nl).

Alleen zo kunnen we er samen voor zorgen dat de kans dat het virus zich hier verspreidt zo klein mogelijk is.