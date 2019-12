Kerk St.-Jacobiparochie straalt weer

De afgelopen maanden stond De Groate Kerk van St.-Jacobiparochie in de steigers. En dat valt op, bij dit bijzondere kerkgebouw zo middenin het dorp. De kerk is aan de buitenkant helemaal geschilderd door Middelsee Schilders. Daarmee heeft het gebouw z’n karakteristieke gele kleur weer helemaal terug.

De Groate Kerk van St.-Jacobiparochie

Deze gele kleur was door architect Romein in 1843 uitgezocht. Later werd de kerk wit. In 2011 heeft de kerk z’n oorspronkelijke kleur teruggekregen.

Naast het schilderwerk is ook de karakteristieke lantaarn bovenop de kerk helemaal gerestaureerd. Deze was in matige staat van onderhoud. Ook is er veel werk verricht aan het voegwerk en zijn buiten de kerk natuurstenen platen gerestaureerd. Het werk kon verricht worden met dank aan subsidies en bijdragen van fondsen. Onder meer het Juckema Sideriusfonds, dat een nauwe relatie heeft met St.-Jacobiparochie.

De Groate Kerk uit 1844 werd in 1979 overgenomen door de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Het gebouw werd ingrijpend gerestaureerd en is sinds 1980 in gebruik als cultureel centrum. In het voorportaal is sinds 2011 een pelgrimsinformatiecentrum gevestigd.

De Groate Kerk functioneert al veertig jaar met veel succes als Kultureel Sintrum voor de hele voormalige gemeente het Bildt en wijde omgeving. Het beheer is in handen van Stichting Kultureel Sintrum De Groate Kerk. Achter de kerk is in 2003/2004 een nieuwe aanbouw gerealiseerd, ’t Jabikshuus, waarin onder meer vergaderingen en recepties plaatsvinden.





