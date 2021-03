Kiezers vinden weg naar Ons Huis

Nog niet eerder konden stemgerechtigden op de maandag en dinsdag voorafgaand aan verkiezingswoensdag al hun stem uitbrengen. Maar er was ook nog niet eerder een coronapandemie. En dus was mfc Ons Huis in St.-Annaparochie erop klaar. Het druppelde redelijk door met Bilkerts die hun stem voor de Tweede Kamerverkiezingen kwamen uitbrengen. Ons Huis was maandag en dinsdag het enige geopende stemlokaal op het Bildt; vandaag kan bij alle stembureaus het (ontsmette) rode potlood ter hand genomen worden.