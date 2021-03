Kinderen schonen Ouwe-Syl met veel enthousiasme op

Op het milieu moet je zuinig zijn. We weten het allemaal en toch laten we te vaak rommel in de natuur achter. Iets wat schadelijke gevolgen heeft op alles wat groeit en bloeit. Door er alleen over te praten verdwijnt het aanwezige zwerfvuil niet. Tijdens de nationale opschoondag (20 maart), trekken de Sylster kinderen er daarom met veel enthousiasme op uit om hun woonomgeving weer spic en span te maken.

De grijpers gaan al gretig de lucht in, ten teken dat de kinderen klaar zijn voor de opschoondag op Ouwe-Syl. (foto: Bertus Dijkstra)

Door Bertus Dijkstra - Zaterdagmorgen 20 maart zwermen 3 groepen kinderen met begeleiders - na het nuttigen van chocolademelk en een heerlijke cup cakes - met grijpers, harken en plasticzakken uit over Noordoost Ouwe-Syl. Hiermee geven ze - getooid in gifgele Himmelwike hesjes - gehoor aan de ‘schoonmaakoproep’ van dorpsgenoot Geke Woudwijk.

Vooraf aan de inzamelingsactie laat Woudwijk (die de plaatselijke schoonmaakactie coördineert) weten, wat het belang van een schoon milieu is. Piepschuim is zo ongeveer de grootste plaag voor de natuur. Maar ook plastic en andere afvalmaterialen laten vaak tientallen jaren ongewenste sporen in het milieu achter.

Straten, stoepen en groenstroken worden minutieus gescand op afval wat van nature niet in de natuur thuishoort. Vooral vanuit de bermen, greppels en sloten wordt de nodige troep omhoog gehaald. De kinderen maken er een wedstrijd van om als eerste weer een afvalproduct te scoren, waarmee het nuttige met het aangename wordt verenigd. Bovendien helpt het ook in de bewustwording van wat afval in de natuur teweegbrengt.

De hoeveelheid afval wat gevonden is, is meer dan verwacht. Liefst 8 vuilniszakken met veel landbouwplastic, blikjes, glas en plastic is de toch enigszins verontrustende balans. Zelfs een leeg bierkrat wordt gevonden. Dit terwijl enkele dorpsgenoten hun steentje structureel bijdragen aan een schone woonomgeving, door hun ommetje aan een schoonmaakronde combineren. De Sylster (kids)opschoondag is nuttige noodzaak geweest. Het wordt beloond met een klein feestje en een kleine attentie om mee naar huis te nemen.