Kinderen SWS De Syl speuren naar dinosaurussen

De laatste schooldag voor de herfstvakantie stond vrijdag 9 oktober voor de kinderen van SWS ‘De Syl’ in het teken van genieten. Nadat de kinderen in de ochtenduren de ijzers in de Leeuwarder ijshal mochten onderbinden, stond er voor het middagprogramma een dino-speurtocht op de rol.

Terwijl de holbewoner in de boom toekijkt, zoeken de kinderen naar de verstopte dino. (foto: Bertus Dijkstra)

Tijdens de Kinderboekenweek dit jaar gingen de kinderen van SWS de Syl te Oudebildtzijl terug in de tijd. Het thema was ’en toen’? Zo lazen de kinderen spannende verhalen over ridders, oorlogstijd of de oudheid, speelden ze met dinosauriërs en hadden ze zelfs een dino museum in de kleuterklas. Elke klas leerde op verschillende manieren over de werelden van vroeger.

Ter afsluiting van deze week is een speurtocht uitgezet door het dorp. Op twaalf locaties verspreid door het dorp moesten de kinderen m.b.v. een plattegrond op zoek naar verstopte dinosaurussen. Zestien groepjes zwermden kris kras door het dorp om eerst op zoek te gaan naar de bijzonder verklede vossen (een hippe dame uit de sixties, een non, holbewoners, een farao, een Jurassic Park-wetenschapper en zelfs een dinosaurus).

Bij elke post moest het groepje naar de verstopte dino’s speuren. Wanneer de groep de dino had getraceerd, hoorde je: “Is dit een vlees- of plantenetende dino?”. Na het vinden van de dino’s kregen ze een sticker op hun kaart en een letter. Aan het eind van de speurtocht werd er druk gepuzzeld worden om het woord brontosaurus te ontrafelen.

De kinderen hebben een avontuurlijke afsluiting van de (kinderboeken-)week gehad en een vrolijk begin van de vakantie.