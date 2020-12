Kinderen ’t Fonnemint maken tekeningen en kaartjes voor bewoners Beuckelaer

Brecht Mulder uit groep 6 van obs ‘t Fonnemint uit St.-Annaparochie wilde de bewoners van de Beuckelaer een hart onder de riem steken.

Nu de pakes en beppes steeds minder bezoek krijgen, en het zorgcentrum opnieuw getroffen is door corona, wilde zij hen verrassen met een mooie tekening of kaart. Brecht mobiliseerde alle kinderen van haar school en iedereen wilde wel een steentje bijdragen. Afgelopen donderdagmiddag hebben Brecht en haar klasgenootjes meer dan tweehonderd lieve berichtjes bezorgd. Ze hoopt dat het gebaar een beetje licht in de duisternis brengt.