Kunstenaar Hendrik Elings houdt tiende thuisexpositie

‘Kleur mot syn plak op ’t doek ferdiene’

Voor het tiende jaar op rij houdt Hendrik Elings, van 13 juni t/m 5 juli, aan huis zijn jaarlijkse thuisexpositie. De versoepeling van de coronamaatregelen komt precies op tijd, want hij wil graag nieuw werk laten zien.

Schilderij van Hendrik Elings

Door Gerard de Jong - Eigenlijk zou het lustrum in het najaar plaatsvinden, maar nu het land weer uit de verplichte corona-rust ontwaakt vond Hendrik Elings de tijd wel rijp. “Seker ok omdat de Slikwerk-kûnstroete dut jaar ok niet deurgaat. En ok de eksposisy in paviljoen OBE in Luwt naar anlaiding fan myn leste projekt, ‘IIsbaan in de maityd’, is ferskoven naar ’t nije jaar. Ik wou dos wat doen, wat sien late, en dat kin nou, ” zegt Elings.

Bôltrompy - De kunstenaar is de ‘lockdown’ goed doorgekomen. “Foor ’n prot mînsen ston ’t leven op ‘e kop, maar foor mij feranderde d’r niet soafeul fansels. Ik bin faak alleen an ’t werk.” Dat deed hij lange tijd in zijn atelier aan huis in zijn boerderij aan de Oudebildtdijk, maar hij zoekt tegenwoordig vaker een andere plek op.

“Op dut stoit werk ik in de konsistory fan de kerk fan Finkum. D’r is thús rúmte genog, maar der bin ik dâg in dâg út in deselde rúmte. Leven en werk floeie innander over, d’r is ‘n soad ôflaiding. In Finkum kin ik niks, alleen skildere. En ik hew ok wel de behoefte om bij wize fan spreken met ’t bôltrompy onder de snelbiners naar myn werk te gaan.”

Ontwikkeling - Op de expositie is veel nieuw werk te zien. Naast de vertrouwde Bildtse landschappen en wadgezichten - een handelsmerk van Elings - zijn er ‘iisbaan’-schilderijen te zien uit het nieuwste boek dat hij maakte met fotografe Baukje Venema. Ook schilderde hij portretten en dieren. Vooral in de landschappen - hoewel altijd typisch Elings - is een ontwikkeling zien.

Al is hij zelf de eerste om toe te geven dat dat niet snel gaat: “Foor ’n part is ’t de winkel folskildere, ’t is myn broadwinning. Maar starigan krúppe d’r wel andere kleuren, of nuânses fan kleuren, myn werk in. Soa as groen, al het dat ok met ‘t ‘IIsbaan’-projekt te krijen. Maar nije kleuren hewwe ’n inkubasytiid, se hewwe tiid norig om in myn werk na forenen te kommen. Ik koop wel ‘s ’n tube forf fan ’n mooie, nije kleur, maar om die soamaar even te brúkken... Dat werkt niet. Kleur mot syn plak op ’t doek ferdiene.”

Skerpskutters en hagelskieters - De verandering van werkomgeving speelt ook een rol in de evolutie van het werk. “In Finkum kin ik niks âns as skildere. Ik klap ’t dêr sonder ôflaiding op ’t doek. Maar dan nim ik ’t weer met naar de Ouwe-Dyk, en dan ferandert ’t skilderij ok, omdat de omgeving ferandert. Ik maak myn skilderijen ok altyd ôf in de list, soa’t se eksposeerd worre. Ik mot d’r faak weer ’n nije list om hine sette late, omdat ik weer ’s útskiet. Maar ik wil ’t werk, nag foordat ’t ôf is, in de list sien. Ik hew ’n kader norig om ’t ôf te maken.”

Uiteindelijk helpt een nieuwe werkplek ook om gewoon door te schilderen, of het in Elings’ eigen ogen nu wel of geen geslaagd werk wordt. “De hest skerpskutters - werbij elk skilderij raak is - en hagelskieters. Ik fâl sonder twifel onder die leste kategory: fan de tien doeken die’t ik skilder is d’r een goed genog. En dat hindert ok niks. Skilderijen hewwe tiid norig om te ripen. Je motte se lere waarderen, krekt as moeilike jazz-mezyk, of wyn. ’n Falkúl fan feul beginnende skilders is dat se ’t drekst ôf hewwe wille. Ik kin ok nag wel ‘s ’n hele nacht begeesterd deurgaan omdat ik ’n werk ôf make wil. Maar dat ferlies ik altyd, dat wort útaindlik niet ’t beste werk.”

In aigen hând - De jaarlijkse openstelling levert doorgaans bezoek op van mensen uit zijn eigen netwerk, van verzamelaars en geïnteresseerden uit de buurt. Qua exposeren houdt Elings het liefst zelf de touwtjes in handen. “Ik sit niet bij ’n soad galeries, alleen nag bij De Roos van Tudor in Luwt en een in Arnhem. Maar ik hou ‘t ’t liefst allegaar in aigen hând.”

Elings kijkt uit naar de tiende editie van zijn thuisexpositie. “En wij binne gewoan open, je hoeve niet fan teforen te bellen. De boerderij is groat genog, dus elk kin maklik anderhalve meter ôfstand houwe. Hoe noemde Rutte dat ok alweer? Oh ja, aigen ferantwoordlikhyd! Dat komt helendal goed.”

Thuisexpositie Hendrik Elings, Oudebildtdijk 202, 13 juni t/m 5 juli, vrije inloop op zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Daarnaast ook op afspraak. Tel. 06-44120199,

website: hendrikelings.nl

Hendrik Elings