Klopjacht politie zonder resultaat

De politie is maandagavond met meerdere eenheden op zoek geweest naar enkele personen die probeerden in te breken in St.-Annaparochie.

Meerdere agenten zetten een achtervolging in, na een melding over een inbraakpoging. Via Burgernet is een bericht verstuurd waarin werd opgeroepen uit te kijken naar “twee getinte verdachten”. Het lukte de politie - ondanks medewerking van diverse burgers - helaas niet de verdachten in de kraag te grijpen.