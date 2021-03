Koek en water bij heropening Campus

Maandag klonk weer het ‘gekwetter’ van leerlingen door de gangen van de school. Blij dat ze de medeleerlingen weer zagen, blij dat ze weer naar school konden.

Johannes Kamminga deelt koek en flesjes water uit aan de leerlingen.

Wel was het even wennen, want er klonk nogal eens: “Hé, mondkapje op” en “denk om de 1,5 meter!”. Ook de docenten waren blij de jongeren weer te zien. “Een school is pas echt een school met leerlingen er in.”

De lokalen zaten weer vol, tenminste, voor de helft. De Campus heeft er voor gekozen de klassen te halveren. Tot half één zijn er lessen van een halfuur. De middagen worden gebruikt voor toetsen en extra individuele aandacht.

Op donderdagmiddag - normaal een vergadermiddag - worden de eerste twee klokuren besteed aan steunlessen om zoveel mogelijk te helpen bij achterstanden.