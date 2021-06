Koffers vol tranen, een roman van Bildtse grond

Uitgeverij Artenon van Fred Thoolen laat in de boekenweek de eerste roman van Tineke van Roozendaal het licht zien. Het is de debuutroman van Van Roozendaal, die eerder o.a. poëzie publiceerde en enkele vertalingen op haar naam heeft staan.

Cover 'Koffers vol tranen'

Van Roozendaal en Thoolen wonen al 30 jaar aan de Nije Dyk en werken ze met veel plezier aan hun creaties. Fred als beeldend kunstenaar en Tineke na haar loopbaan als onderwijsadviseur als schrijfster en vertaalster. Er is voldoende rust om te kunnen werken. De specht, de kiekendief en de buizerd vechten om aandacht. Het Noarderleech beschouwen ze als hun achtertuin en de lepelaars schrikken niet op wanneer ze daar rondzwerven.

De roman geeft de lezer een inkijkje in het leven van vrouwen die allen koffers vol tranen met zich mee zeulen èn krachtig genoeg zijn om door te lopen. Ze vinden ieder hun weg in het doolhof dat Leven heet. De draad van Ariadne gebruiken ze op eigen wijze. Het zijn vrouwen van deze tijd, tegelijkertijd vrouwen van alle tijden. De schrijfster neemt je mee in de gedachten en overwegingen van steeds een andere vrouw. Daarnaast verwijst ze naar de inspiratiebronnen die de vrouwen gebruiken om uit het labyrint te komen. Een feministische roman?

Het verhaal speelt zich deels op West-Kreta af en deels in Noord-Holland. Gebieden aan het water. De passie voor talen van de schrijfster is duidelijk.

De zwart-witte illustraties van de olijfbomen representeren de prachtige, maar ook harde kant van het leven. De uitgever/vormgever kon zijn verbeelding daarin goed kwijt. Kortom: een meeslepende roman vol verrassingen!

‘Koffers vol tranen’ is te bestellen bij de uitgever, www.artenon.nl, bij de boekhandel of via Bazarow.com (€ 19.50).