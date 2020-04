Koopappartementen op Aldi-locatie, ondanks negatief advies

Het college van Waadhoeke is akkoord met de bouw van 15 koopappartementen op de plek van de voormalige Aldi in St.-Annaparochie .Welstandscommissie Hûs en Hiem bracht een negatief advies uit over het plan van S&L Projecten, omdat het gebouw te groot zou zijn. De gemeente wil het plan toch toestaan.