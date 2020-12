Koronajaar 2020: Niet fergete, wel met goeie moed foorút

Fandaag ferskynt de leste Bildtse Post fan dut jaar. 2020, ’t sil jim niet ferbaze, gaat de boeken in as ’t koronajaar. ’t Domineerde ôns levens en dus ok ’t nijs, over de hele wereld en op ’t Bildt.

‘2020, ’n jaar om gau te fergeten’ hore je faak. ’t Klinkt ferlaidlik en oprúmd. De meeste mînsen hewwe de lúkse niet om 2020 fan ‘e kalinder te skeuren en fort te gooien, om nooit weer na werom te gaan. Sij die’t geliefden, femilyleden, frynden ferloren hewwe, deur ’t akelige firus of ’n andere reden befoorbeeld.

Je hoeve ’t jaar ok niet te fergeten. Want at je even omsien en alles op ’n rijtsy sette - soa’t wij ok nou weer deen hewwe met ’t tradisjonele jaaroversicht - dan sien je dat d’r naast korona nag soa’n prot andere saken gebeurd binne. Mooie en moeilike saken, frolike en ferfelende saken, ontroerende en onferwachte saken. Krekt as elk jaar. Soms ondanks, maar soms ok just danksij de fúlle teugenwyn fan korona: d’r blykt genog dat àl de moeite wirrig waar in 2020. Genog mooie dingen en hartferwêrmende inisjativen die’t út de moeilike koronatiid fortkwammen.

Wij hope dat jim geniete fan deuze leste Bildtse Post fan 2020. Fan ’t weromsien, en fan de al even tradisjonele Mammoet-Kerstpuzzel met prachtige prizen. En fansels fan al jim mooie nijjaarswînsen! En dan weer met goeie moed foorút, 2021 staat te trappelen. Want, frij na dichter Pablo Neruda, en met ’n knypoog naar ’t stik hieronder: ‘Je kinne alle blommen ôfsnije, maar je foorkomme niet dat de maityd d’r weer ankomt.’

Op 6 jannewary 2021 fâlt de Bildtse Post weer bij jou op de mat. Wij wînse jim prachtige korsttydsdagen, en ’n gelukkig en sônd 2021. Ant dan!