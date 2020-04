Kort Coronanieuws

• Buurtzorg het Bildt - “Wij doen alles eraan met elkaar om verspreiding van het COVID-19 tegen te gaan. Dus voortaan digitaal vergaderen met collega’s.

Buurtzorg het Bildt

#staysavestayinside” Zo laat Buurtzorg het Bildt weten op facebook, met een foto erbij om te laten zien hoe dat videovergaderen er aan toegaat. Respect voor deze werkers in de frontlinie!

• Kantineverkoop - De Waaie hield vrijdag een uitverkoop van de kantinevoorraad. De meeste producten hebben een houdbaarheidsdatum, en nu de sportkantine lange tijd dicht is, zou het anders weggegooid moeten worden. Zonde, en daarom kon men de kantine o.a. verlossen van de flesjes AA-drink (à € 0,50) of kratten bier (€ 12,50 incl statiegeld).

Het bestuur van vv St.-Anna laat op de eigen website ook van zich horen. “Het missen van de kantine-inkomsten en de inkomsten vanuit de kermis doet ons als vereniging wel pijn. De meeste vaste kosten gaan namelijk wel gewoon door. Wij zijn een gezonde vereniging die een stootje kan opvangen, maar al te lang moet dit ook weer niet duren.

Als bestuur blijven we achter de schermen druk bezig met de gevolgen die dit voor ook ons, als vereniging, heeft. Daarbij trekken we waar het kan samen op met andere voetbalverenigingen, maar uiteraard ook met Stichting De Waaie en de kaatsvereniging. (…) Maar laten we niet klagen, want momenteel zijn er belangrijkere zaken in de wereld.

Wij willen eindigen waarmee wij ook begonnen zijn: laten wij met z’n allen hopen dat iedereen gezond blijft, dat bij de start van het nieuwe seizoen deze periode achter ons ligt en dat we ons weer heerlijk kunnen uitleven op ons prachtige sportpark De Waaie. En at 't allegaar over is, motte wij nander maar gau weer 's opsoeke op en in De Waaie (meskien motte wij d'r wel 'n fesy fan make!).”

• Thuisbieb (2) - Nadat we vorige week al een thuisbieb in deze rubriek lieten zien, kregen we deze week opnieuw twee nieuwe ‘thuisbiebs’ toegestuurd. Zo ook een van Trijneke Stuit: “Het zou al langer, maar door de coronacrisis heb ik er maar vaart achter gezet. Sinds eergisteren heb ik een minibieb aan huis. Deze hangt aan de zijkant van ons huis, op de oprit. Klaas Taekeslând 6. Mensen kunnen hier een boek lenen of ruilen. Het aanbod is voornamelijk literair. Ook kunnen ze een doosje verse eieren halen van onze kippendames. Vandaar de naam 'boek & ei'!” Een smakelijk én verheffend aanbod dus, bij Trijneke thuis.

• Thuisbieb (3) - Ook Talea Jansma biedt boeken aan. Dat doet ze in dozen aan de Claes Barthoutstraat in St.-Jacob. Er staan Friese, Nederlandse en Engelse boeken in, informatiebladen, puzzels etc. De goederen zijn gratis mee te nemen en de dozen mogen worden aangevuld.

Daarnaast heeft Jansma haar caravan op ’t Zuideinde gestald. “Soadat mînsen die't an't koieren of fytsen binne myn nijste kolleksy tekenings achter glâs besien kinne.”

De thuisbieb van Trijneke Stuit