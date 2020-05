Kort Coronanieuws

• Benefit naar buiten - Rietje Stienstra, eigenaar van Benefit in St.-Anna, baalde even flink toen vorige week bekend gemaakt werd dat sportscholen nog tot 1 september gesloten zijn. “Dat kwam wel even binnen ja, ik was behoorlijk teleurgesteld. Nog wachten tot 1 september is bijna onmogelijk,” zegt Stienstra.

Maar ze ging niet bij de pakken neer zitten. “De volgende dag begon ik weer positief te denken: hoe kunnen we hier een mooie draai aan geven?” Samen met De Waaie in St.-Annaparochie (“zij zijn ontzettend enthousiast”) bedacht ze een plan om dan maar buiten te gaan sporten. “In tijden dat het even anders moet, zorgen wij dat het anders kan. Wij komen met iets nieuws! Benefit gaat naar buiten, waarbij wij gebruik kunnen maken van de faciliteiten van De Waaie in St.-Anna. Want wie wil dat nu niet? Lekker weer sporten én heerlijk in de buitenlucht.”

Benefit

Maandagavond was de eerste sessie, en het werd een groot succes. Iedereen kan zich aanmelden om mee te doen met de fitnessprogramma’s in de buitenlucht.

Kijk voor meer informatie op www.benefit-fitness.nl of op facebook.

• Deelkast - Vanaf maandag 21 mei staat in de Dijkstraat in Franeker een ‘delen-maakt-het-leven-leuker-kast’, voor het gebouw van De Skûle Welzijn. Op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur kan iedereen iets in de kast kwijt waar men van genoten heeft, om te delen met een ander. “U kunt iets in de kast zetten, maar u mag er ook iets uithalen. Wat hopen wij in de kast te vinden: knutselspullen, handwerkmateriaal, recente tijdschriften, tuinspullen, bak- en kookbenodigdheden, spellen enzovoort. Dus: heeft u iets over of bent u ergens op uitgekeken en verwacht u dat u daarmee iemand een plezier kunt doen: zet het in de kast. En ziet u iets staan waarvan u denkt: wat leuk, daar kan ik iets mee, neem het dan mee,” zo laat De Skûle Welzijn weten.



• Weer knippen - Tineke Schat-Elsma uit St.-Jacobiparochie keek er al tijden naar uit: eindelijk mocht ze afgelopen maandag weer knippen! De kapster was na haar eerste dag moe maar voldaan; veel klanten wilden de eerste dag dat het weer kon hun ’coronalokken’ laten knippen. Tineke was er, zoals te zien is op de foto, helemaal klaar voor!

Tineke Elsma