Kortdurende winteraanblik

Lang verwacht, toch gekomen: een dun laagje sneeuw bedekte in de nacht van zaterdag op zondag het Bildt.

Rembrandt en Saskia onder dun laagje sneeuw (foto: Bea Kempenaar)

Veel was het niet, maar getuige de vele foto’s die werden ingezonden kan geconcludeerd worden dat er gehunkerd wordt naar een dik pak sneeuw. Bea Kempenaar maakte zaterdagavond bij de Van Harenskerk dit fraaie plaatje.

Een dag later was de sneeuw weer gesmolten, en herinnerde niets nog aan de kortdurende winteraanblik van de avond ervoor. (foto: Bea Kempenaar)