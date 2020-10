Directeur Eelco Bruinsma over corona en zijn afscheid

‘Kwart leerlingen Campus draagt mondkapje’

Zo’n kwart van de leerlingen van Campus Middelsee verscheen maandagochtend in St.-Anna op school met een mondkapje op. Directeur Eelco Bruinsma is in zijn laatste week op de Ulbe vooral bezig met het uitleggen van de regels, en het benadrukken dat het dragen van een mondkapje een advies is, geen plicht. ‘Ik koest ouderlijke gevoelens voor deze school, maar het kindje is volwassen geworden.’

Leerlingen van Campus Middelsee verschenen verschenen maandag met een mondkapje op school.

Door Gerard de Jong - “Ik heb vanochtend van een tiental ouders een mailtje gekregen over het mondkapjesadvies. Die heb ik vanochtend rustig beantwoord. Er zijn er die luid verkondigen dat hun zoon of dochter geen mondkapje zal dragen. Vanwege astma, bijvoorbeeld. Dan benadruk ik nog maar eens het géén plicht is, maar slechts een advies. Dat het de keuze van de leerling zelf is en wij niet gaan ‘handhaven’.”

Advies geeft reuring - Eelco Bruinsma is maandag aan zijn laatste werkweek op Campus Middelsee begonnen. Vanaf volgende week is hij de nieuwe directeur van AMS te Franeker. Deze week is de focus echter nog vol op Campus Middelsee en de coronamaatregelen. Bruinsma: “Het dringende advies om een mondkapje op school te dragen geeft wel wat reuring, vooral bij ouders. Ik leg ze rustig uit we niemand verplichten en er geheel geen consequenties aan verbinden als een kind geen mondkapje draagt. Het blijft voor de regering én voor ons als school een zoektocht.”

Goede voorbeeld - Het was ook voor Bruinsma afwachten hoeveel leerlingen zich met een mondkapje op school zouden melden maandag. “Als ik moet gokken denk ik dat een kwart van de leerlingen er eentje op had. In de klas hoeft het sowieso niet, dat zou het onderwijs ook teveel bemoeilijken. In de gangen en de kantine geven we als personeel het goede voorbeeld, maar leerlingen zijn vrij om zelf voor een mondkapje te kiezen of niet.”

Ventilatie in orde - Sinds de zomervakantie zijn er enkele coronagevallen geweest bij Ulbe van Houten, bij een leerling of in iemands gezin. Bruinsma: “De scholier blijft dan natuurlijk thuis. Eventueel geldt dat ook voor het kind dat naast diegene zit. Maar we sturen geen hele klassen naar huis, zoals bij Piter Jelles gebeurt. Dat vind ik niet kunnen. Ik ga niet op de stoel van de medicus zitten. Ik vertrouw op de specialisten en de adviezen van de GGD.”

Bruinsma krijgt van ouders ook vragen over de ventilatie in het schoolgebouw en de lokalen. Die is dik in orde, zegt hij. “We zetten onze leerlingen natuurlijk niet in een ruimte die niet goed geventileerd is. Nu hebben we hier het voordeel dat we een nieuw gebouw hebben. Bij oudere scholen snap ik dat dat vragen kan oproepen.”

Afscheid - Vrijdag neemt Bruinsma afscheid als schooldirecteur, nadat hij in het najaar van 2016 Jan de Vries opvolgde als directeur van csg Ulbe van Houten. Volgens Bruinsma - sinds de zomer ook al aan het werk voor Anna Maria van Schurman - is dit een goed moment om de school te verlaten. “En in St.-Anna, én in Franeker als directeur werken, in deze coronatijden, dat is roofbouw plegen op jezelf. Al heb ik het met alle plezier gedaan. Ik koester ouderlijke gevoelens voor deze school, maar het kindje is volwassen geworden. De school staat er qua leerlingaantal en inspectiebeoordeling grandioos voor. Nu is het tijd voor mij om naar Franeker te gaan, en de school daar weer beter op de kaart te zetten.”

Ook bij het afscheid van Bruinsma kunnen vrijdag slechts dertig personen aanwezig zijn. Collega’s gaan lootje trekken voor wie er bij mag zijn. “Het is spijtig dat niet iedereen er bij kan zijn, maar het is niet anders. Het wordt vast gezellig, met een klein elitair groepje!”