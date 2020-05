Lammetsymet 2020: Gyn dissys of halve hin

Guster had ’t weze sillen, met prachtig weer: Lammetsymet, tidens Stannemet 2020. In't plak derfan: ’n lege Van Harenstraat, ’t parkeerplak bij de Waaie inkeld ’n grize betonplaat met wat auto’s d’r op. Gyn galmende sweef- en gripergeluden. Gyn dissys of attraksys. Gyn halve hin an ’t spit. Gyn tint en matinee op de hoek.

Stannemet; een lege hoek

Deur Gerard de Jong - De organisasy fan Lammetsymet ston d'r guster op facebook even bij stil. “Niks an, ‘n lege straat en stille hoek... Strak blauwe lucht en de bús fol sinten... Maar gyn Stannemet en ok gyn Lammetsymet... Wie had dat gedacht, vorig jaar riepen we allemaal nog "ant ankem jaar", maar helaas mocht het niet zo zijn. Voor ons als organisatie van de Lammetsymet jaarmarkt en het feest op de hoek is het erg jammer dat dit evenement niet door kan gaan,” soa liet de organisasy wete.

“Echter moeten we vooral even stil staan bij de standhouders, ondernemers en de horeca. Samen met de kramenverhuurder, verkeersregelaars, diverse vrijwilligers en natuurlijk de bezoekers maken zij deze dinsdag al vele jaren tot een feestelijk succes.

Al deze mensen en ondernemingen hebben het dit jaar erg lastig door alle afzeggingen, wij willen hen dan ook veel sterkte wensen! We hopen elkaar in 2021 wel weer de hand te mogen schudden op net zo'n zonnige dinsdag als vandaag.”

Met de organisasy spreekt ok de Bildtse Post de hoop út dat wij nander ankem jaar dêr weer treffe. En om dos ’t gefoel fan Stannemet nag even op te roepen, plaatse wij hier nag ‘s ’t gedicht ‘Stannemet’. ’t Worde skreven deur Stannebuurtster Paul Feenstra, foor syn seun Yde, foor ’t FersysPoadium in 2013. Yde won d’r seuven jaar leden de Arjen Dijkstra priis met, foor ‘t orizineelste Bildtse gedicht.

Stannemet

Wanneer hewwe wij ’t meest pret...?

Ja fansels, met Stannemet

Gripe, botse en lekker sweve,

met Stannemet, dan silst’ ’t beleve,

even an ’n súkkerspin snuve,

laat de buldozers maar munten skuve.

Gyn skoal en gyn saaie boeken

Fijf dagen lang, petat met oalykoeken.

Ja, ja Stannemet

Dat’s pas fet

(Jannewary 2013, Paul Feenstra)