Feestelijke heropening Bildtse horeca

‘Lang genoeg stil gezeten, dus kom maar op!’

Net in de periode dat toeristen en dagjesmensen erop uit wilden trekken en snakten naar een overnachting of een hapje en drankje, trok de regering aan de uitgaansnoodrem. Bijna drie maanden gingen veel horeca- en appartement deuren door corona gedwongen op slot. Sinds Pinkstermaandag kan de honger en dorst naar uitgaan eindelijk weer worden gestild. Onder strenge voorwaarden, maar toch… Het stemt de sector tot voorzichtig optimisme: “Wij binne hier weer an toe”.

Danique, Nynke, Auke en Remco vieren met het knallen van confetti kanonnen de heropening van Het Graauwe Paard. (foto’s: Bertus Dijkstra)

Door Bertus Dijkstra -

Eetcafé Het Graauwe Paard - Toen Auke Kooistra zondagmiddag 15 maart zijn deuren van zijn eetcafé als donderslag bij heldere hemel moest sluiten, kwam dit als mokerslag binnen: “Dut is ’n drama,” zo luidde Auke’s allesomvattende noodkreet.

De kroegbaas startte om de tijd door te kunnen komen met een bezorg- en afhaal service, waar de afgelopen maanden veel gebruik van is gemaakt. Het heeft de ondernemer - met meer dan 75% omzetverlies - door een moeilijke periode geloodst. De steun, reacties en het medeleven vanuit de gemeenschap heeft de horecabaas zichtbaar geraakt.

De Sylster ondernemer is ontzettend blij dat hij op Pinkstermaandag, na elf weken horecastilte, zijn gasten weer fysiek kan begroetten. Voorlopig op afspraak en met een maximum van 30 gasten in het pand, heerst er voorzichtig optimisme. Want, het succesvolle eetcafé heeft het omzetverlies aan den lijve ondervonden: “Wij sitte in ’n finansjele kúl, dus bin ik blij dat wy weer los kinne. Wij motte ok alles anpakke om d’r út te kommen,” aldus Kooistra. Voorlopig blijft daarom de afhaal- en bezorgservice als extra aanvulling doorgaan.

Om 11.45 uur meldt de familie Broersma uit Brantgum zich op het terras: “Jim motte nag even geduld hewwe, om 12.00 uur gaan wy open,” waarmee Auke eventuele boeterisico’s tot een minimum wil vermijden.

Klokslag 12.00 uur komen Auke, Nynke, Remco en Danique naar buiten en knallen met twee confettikanonnen het eetcafé spreekwoordelijk weer voor geopend. Sinds dat moment is het komen en gaan van mensen die op het uitgebreide terras even aanwippen om gezellig kletsend een borreltje te drinken, of die in de grote zaal genieten van een uitgebreid diner.

Om de gasten binnenshuis op coronabestendige manier te kunnen ontvangen, zijn naast de 1,5 meter regel tussen de tafels, de nodige aanpassingen gedaan. Zo staan er plexiglazen (kuch)schermen op de tafels, waar twee afzonderlijke stellen ongestoord kunnen genieten van bijvoorbeeld ‘Auke’s kippy’. Er is een serveerwagen aangeschaft waarmee de bestelde diners en drinken aan tafel worden afgeleverd, die de gasten zelf van het serveerkarretje halen. Daarnaast worden alle RIVM hygiëne maatregelen zoveel mogelijk in acht genomen.

Met de komst van de eerste klanten (1 juni om 12.00 uur), komt ook de glimlach op het gezicht van Auke terug. De eerste ‘nieuwe normaal’ dag staat uiteraard in schril contrast met het ‘oude normaal’: “Wij hewwe ‘n hele mooie dâg draaid. ‘t Waar wel gyn Pinkstermaandeg as âns, maar ik skat dat wy dos de eerste 100 klanten weer begroete konnen”. En dat doet de Sylster kroegbaas hoopvol stemmen.

Hotel Logement De Witte Klok - Linda Kalkhuis van Logement De Witte Klok heeft - ook al mocht ze haar appartementen gewoon verhuren - een lastige periode achter de rug met het appartementen verhuur. “Toen corona zich begin maart aandiende, kregen we in een tijdsbestek van 10 dagen de ene na de andere annulering.

Tot ver in juni werden nagenoeg alle boekingen gecanceld. Vooral Duitse gasten - die hier graag komen - annuleerden hun uitje naar Ouwe-Syl, en daar werd ik niet vrolijk van. Vergeleken bij dezelfde periode in 2019 hebben we bijna 90% minder boekingen gehad,” zo weet Linda.

Het ontbijt wordt tijdens corona niet zoals normaal op de kamer gebracht, maar wordt na een belletje in een mand voor de deur gezet. “Zo houden we even de afstand”. Bovendien is Kalkhuis blij met het feit dat Auke afhaalmaaltijden aanbied, bij elke boeking geeft ze het linkje naar zijn website door. Ook liggen menukaarten en afhaallijsten van buurthoreca op de kamers, om de gasten toch zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Sinds een paar weken - na de aangekondigde versoepeling van de maatregelen - ziet de onderneemster de boekingen gelukkig weer als vanouds binnenstromen. Veel Duitse toeristen weten de weg naar het rustieke Bildtse landschap weer te vinden, maar ook gezinnen die de grote benauwende stad even willen ontvluchten, komen uitwaaien op en rond Ouwe-Syl. “De telefoon gaat de laatste dagen onophoudelijk en ook via Booking.com komen de boekingen weer binnen,” dat stemt de Sylster onderneemster optimistisch blij. “Ik heb zo lang stil gezeten, dus kom maar op”.

Hoeve Noordveld - Wybren van der Weg is met het oog op zijn camperplaatsen de afgelopen periode ‘arig deurkommen’, zo laat hij weten. “De kempers die’t hier komme binne selsfoorsienend. Se hewwe ’n aigen wc en doeskebine an boord, dus dy rêde hur wel”.

Afgelopen zaterdag stonden de eigenaren van al weer vier zelfvoorzienende campers onder een heerlijk zonnetje te genieten van de uitgestrekte Bildtse aardappelvelden en de gastvrijheid van de heer des huizes.

Wat betreft de verhuur van de trekkershutten van de laatste periode: “Sont de korona-útbraak sitte de deuren fan de hutten op slot, maar gelukkig komme ok bij ôns de eerste risserferings weer binnen.”

Van der Weg verwacht overigens dat iedereen nog lange tijd (misschien wel jaren) de gevolgen van corona zal voelen. Desondanks is de Sylster over de verhuur van de trekkershutten en de camperplaatsen positief gestemd: “Ik rêd ‘t wel”.

Danique serveert de drankjes aan tafel bij de familie Broersma, de eerste gasten sinds elf weken.

Veel mensen komen in de coronavriendelijke zaal genieten van een uitgebreid diner.