Langoustine brengt verse vis bij Beuckelaer

Sietse en Margreet van Vishandel Langoustine hebben vorige week vers schoongemaakte haringen en kibbeling aan verschillende zorginstellingen geschonken in St.-Annaparochie, waaronder de Beuckelaer en ’t Van Harenshuus.

De eigenaren van de viskraam, die wekelijks in St.-Anna staat, vertellen: “Onze klantenkring bestaat uit veel ouderen die elke dinsdag om een vers schoongemaakt harinkje kwamen. Nu kunnen ze deze zelf niet meer halen, zitten de hele dag binnen en mogen ze geen bezoek ontvangen. Dit was het minste wat we konden doen om ook deze mensen een mooie dag te geven en te laten weten dat we ze niet vergeten zijn... En vis eten is natuurlijk super gezond!”